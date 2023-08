リーバイス 70505 BIGE

革パッチの印字が消えてます。

型は通常の70505よりも丈が長めです。

3rdから4thへの移行期のもの?と買ったところの古着屋さんは言ってました。

希少価値があります。

色残りがよく状態も悪くないので、財産として持っていてもいいかな?と。

サイズ表記も消えているので詳細はわかりません。

裏ボタン 526

身幅 45cm

着丈 63cm

肩幅 44cm

男性が着て小さめです。

vintage

古着

アメカジ

levis 70505

3rd

4th

50's

60's

70's

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

