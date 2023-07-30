【ラッピング無料】 タイマーズ ☆早い者勝ちです☆ Tシャツ 手刷り サイズXL JERRY Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シルクスクリーン
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サイズ XL
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身幅約56センチ
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着丈約75センチ
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試着のみ
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PULP FICTION パルプフィクション 1994年製 ミア・ウォレス
車が故障した為、コレクションを出品しています。
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資金が集まり次第、取り消します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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シルクスクリーンザタイマーズTシャツサイズ XL身幅約56センチ着丈約75センチ試着のみ車が故障した為、コレクションを出品しています。資金が集まり次第、取り消します。#ザタイマーズ#忌野清志郎#ゼリー#ビンテージ#ヴィンテージ
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし