Epiphone kazuyoshi Saito J-45

斎藤和義シグネイチャーエピフォン

新品で購入し一度商品の確認したのみのものになります。

以下商品説明

斎藤和義氏のトレードマークでエボニー・カラーの J-45 シグネチャー・モデルをベースに、ルックス、サウンド、 プレイアビリティに至るまで、同氏監修のもと、製作されました。

ボディ・トップには単板スプルース、サイド・バックには マホガニーが使用され、エボニー・フィニッシュとクリーム 色のピックガードのコントラストは斎藤和義氏の J-45を再現しています。

さらにピックアップにアンダーサドルのFishman

「Somicore」 が搭載されています。

付属品 ハードケース、認定書・ 等すべて付属しています。 ギター専用段ボールで梱包 してお届します。

スケール/628mm

ナット幅/44mm

12フレット

1弦側で1.8ミリ

6弦側で2.6ミリ

この商品はメルカリのみの出品となります。

半額以下で、実在する会社を語った 詐欺サイトが多くありますのでご注意下さい!

よろしくお願いいたします。

アコギ

エレアコ

斉藤和義

ギブソン

Gibson

J45

商品の情報 ブランド エピフォン 商品の状態 新品、未使用

