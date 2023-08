✅ FR2 エフアールツー ロアーガンズ Tシャツ

✅商品情報

FR2 エフアールツー roarguns ロアーガンズ

限定コラボ Tシャツ

バックプリント

過激なフォトで爆発的人気を誇るFR2と

男っぽいエレガントなロアーガンズの限定コラボ

この機会を逃したら手に入らない激レアです!

世界中のセレブや芸能人のみちょぱ、EXILEの片寄涼太や数原龍友、Youtuberヒカルなども愛用してます♪

・色柄: 黒 ブラック、銀 シルバー、白 ホワイト

・サイズ表記: M

・素材:綿 100%

・状態:多少の使用感がありますが、汚れやダメージはありません。状態は良好です。

※大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:66

身幅:53

肩幅:51

袖丈:22

✅フォロー割でお得に購入頂けます

詳細はプロフィールをご覧下さい

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

0437

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✅ FR2 エフアールツー ロアーガンズ Tシャツ お得情報を載せてますのでお読みください。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #ピース_古着SHOP #ピース_FR2はこちら✅商品情報FR2 エフアールツー roarguns ロアーガンズ限定コラボ Tシャツ バックプリント過激なフォトで爆発的人気を誇るFR2と男っぽいエレガントなロアーガンズの限定コラボこの機会を逃したら手に入らない激レアです!世界中のセレブや芸能人のみちょぱ、EXILEの片寄涼太や数原龍友、Youtuberヒカルなども愛用してます♪・色柄: 黒 ブラック、銀 シルバー、白 ホワイト・サイズ表記: M・素材:綿 100%・状態:多少の使用感がありますが、汚れやダメージはありません。状態は良好です。※大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、ご安心いただければと思います。✅サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸着丈:66身幅:53肩幅:51袖丈:22✅フォロー割でお得に購入頂けます 詳細はプロフィールをご覧下さい✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。0437 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #ピース_古着SHOP #ピース_FR2はこちらの

