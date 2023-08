Bioprogramming

ReFa リファ ビューテックストレートアイロン

へアビューロン 4D Plus カール L-type 34mm

ヘアビューロン 4D Plus(HBRCL4D-GL-JP

HBRCL4D-GL-JP

【新品・未使用】 YA-MAN 超音波トリートメント シャインプロ HC-21



[ちむ様専用]リファ ビューテック カールアイロン 32mm

2019年6月6日、バイオプラミング公式楽天ショップで購入(購入時価格48,600円、税込)。

リファビューテック フィンガー ヘアアイロン



MEリカバリーエアー/ヘアドライヤー

素晴らしい性能で大変気にっていましたが、ヘアスタイルを変えたため、2021年以降は使用しておらず、自宅保管しておりました。

新品未使用 リファビューティックフィンガーアイロン ホワイト



ヘアビューロン4D ストレートHBRST4D-G-JP

ご送付する商品:

超音波トリートメントアイロン

・へアビューロン 4D Plus カール L-type 34mm本体

【新品未使用未開封】YA-MAN ヴェーダスムースアイロン ストレートアイロン

・キャップ(写真4)

ReFa リファ 26mm

・説明書(写真4)

新品★LM-125 キヌージョ ストレートヘアアイロン

・箱(写真5)

新品☆リファ ビューティックストレートアイロン



絹女プロストレート KINUJO 新品未使用

通常の使用に伴うごく細かな傷が数か所あります。また、こての開閉部分にどうしてもついてしまう跡が1箇所あります(写真8)が、アイロン性能にはまったく問題ありません。

【新品未開封】ReFa リファ ストレート アイロン ガイドブック付



ReFa リファビューテック ストレートアイロン ホワイト

シリアルナンバーは箱の裏面に記載してあります(写真7)。

Bioprogramming HAIRBEAURON



【正規品】EVERRON エヴァロン ヘアアイロン【日本製】

納品書(写真9)は個人情報が記載されているため、同封いたしません。また、保証書につきましても、売主の名前で会員登録してあるため同封いたしません。

クレイツイオンカールアイロン 32㍉ ケアライズ ブラシアイロン



なの様専用KINUJO Pro Hair Dryerキヌジョ プロ ヘアドライヤ

これらご理解の上、購入ご検討いただければ幸いです。

ヘアビューロン 7D Plus



YA−MAN ヤーマン スムースアイロンフォトイオン 未開封新品 耐熱ポーチ付き

***

アドスト ワイド アイロン ADSTwide ストレートアイロン

トイプードルを1匹飼っています。毛が落ちにくく、においも比較的少ない犬種と言われております。出品物には細心の注意を払いますが、アレルギーの方、気になる方は、ご購入をお控えください。

クレイツ マグネットヘアプロカールアイロン26mm



未使用◆リュミエリーナ ヘアビューロン 2D Plus カール L 34mm

家族も含め、煙草はいっさい吸いません。来客者にもお断りしています。

《付属品完備》KINUJO 絹女 ストレートアイロン ホワイト LM-125



ヘアビューロン カール26.5mm 4D

梱包資材等はリユースの物を使わせていただく場合があります。

ヤーマン ストレートヘアアイロン ブラシ型 ツヤ DAFNI nano



【専用】Panasonic EH-HS0J-W WHITE

返金、返品などは原則行っておりません。お取り置き、専用ページの作成も行っておりません。交渉中であっても、購入確定された方を優先させていただきます。ご理解よろしくお願いいたします。

【refa リファ フィンガーヘアアイロン ヘアアイロン】ほぼ新品



KINUJO Pro ストレートヘアアイロン

気持ちの良いお取り引きができれば幸いです。

【正規品】最終値下げ早い者勝ち MTG リファ ビューテック ストレートアイロン



ヘアービューロン 3D プラス カール

#ヘアアイロン

新品 未開封 ReFa ビューテック フィンガーアイロン RE-AI02A

#ヘアアイロンカール

MTG リファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン 0096

#ヘアビューロン

ヘアビューロン 4DPlus L 34mm

#4D

へアビューロン 4D Plus カール L-type 34mm

#4Dプラスカール

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 やや傷や汚れあり

Bioprogrammingへアビューロン 4D Plus カール L-type 34mmHBRCL4D-GL-JP2019年6月6日、バイオプラミング公式楽天ショップで購入(購入時価格48,600円、税込)。素晴らしい性能で大変気にっていましたが、ヘアスタイルを変えたため、2021年以降は使用しておらず、自宅保管しておりました。ご送付する商品:・へアビューロン 4D Plus カール L-type 34mm本体・キャップ(写真4)・説明書(写真4)・箱(写真5)通常の使用に伴うごく細かな傷が数か所あります。また、こての開閉部分にどうしてもついてしまう跡が1箇所あります(写真8)が、アイロン性能にはまったく問題ありません。シリアルナンバーは箱の裏面に記載してあります(写真7)。納品書(写真9)は個人情報が記載されているため、同封いたしません。また、保証書につきましても、売主の名前で会員登録してあるため同封いたしません。これらご理解の上、購入ご検討いただければ幸いです。***トイプードルを1匹飼っています。毛が落ちにくく、においも比較的少ない犬種と言われております。出品物には細心の注意を払いますが、アレルギーの方、気になる方は、ご購入をお控えください。家族も含め、煙草はいっさい吸いません。来客者にもお断りしています。梱包資材等はリユースの物を使わせていただく場合があります。返金、返品などは原則行っておりません。お取り置き、専用ページの作成も行っておりません。交渉中であっても、購入確定された方を優先させていただきます。ご理解よろしくお願いいたします。気持ちの良いお取り引きができれば幸いです。#ヘアアイロン#ヘアアイロンカール#ヘアビューロン#4D#4Dプラスカール

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 やや傷や汚れあり

ダイソン コードレスストレートアイロン 2023年4月購入リュミエリーナ ヘアビューロン ストレート4D HBRST4D-G-JPPanasonic EH-HS9J-K BLACKホリスティックキュアクレイツカールアイロン32mmヘアビューロン リュミエリーナ ストレート HBRST-G《正規品・中古》⭐️Panasonic ホットカーラー カールンヘアービューロンストレートホリスティックキュアーズ クレイツ マグネットヘアプロ ストレートアイロンSテスコム Nobby NBS1100(ヘアアイロン)