ページをご覧頂きありがとうございます。

Canon EOS 6D MarkⅡ 24〜105、70〜300、ストロボセット

ペット無し・禁煙環境です。

【商品】

canon kiss digital N レンズ・バッテリー付

【状態】

店舗で通電・動作確認済みの完動品になります。

使用に伴う擦れはありますがレンズのカビや目立った大きな傷、汚れなくまだまだお使い頂けます。

状態は写真でご確認ください。

【付属品】

・本体

・レンズ

・充電器

・バッテリー2個

写真にある物が全てになります。

#canon

#eos

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

