2022年最新入荷 【MM6 Maison Margiela】ゼブラ柄　ラウンドシャツ　円型 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

MM6のラウンドシャツです。MM6を代表する円系シリーズで流行り廃れなく使って頂けます。

エムズグレイシーカタログ掲載カメリア柄ブラウス



新品✩cen. アシメパイピングバイカラーブラウス

写真のように落ち感があり、素材はビスコース100%のエレガントな質感です。デニムやストレートスカートとも相性が良いのでお洒落さんに。

NARACAMICIE（ナラカミーチェ）- ブラウス（1990年代）



完売 solov フリルブラウス

ブラックを中に入れるとモード感出ます。

【新品セットアップ】SNIDEL



00's ジャンポールゴルチエ リボン ストレッチ ブラウス/カーディガン

タートルネックを中に着ても可愛いので年中着れるアイテムです。

アドーア シースルー プルオーバー ブラウス トップス 長袖



【未使用品】MIDIUMISOLIDミディウミソリッド／綿100%七分袖シャツ

一度試着のみの新品同様です。

カレンソロジー インポート オーバーブラウス未使用品（1155）

よろしくお願い致します。

エンフォルド ENFOLD ROUND-COLLAR VEST エンフォルド



大人気 pleats please レディース タートルネック 長袖 花柄 黒

カラー···ブラック

【美品】フランクアンドアイリーン リネン ロングシャツ MARY XS 青

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

名作『LOEWE』アシンメトリー シャツ ホワイト イタリア製

素材···サテン

最終価格です。ameri トップスとパンツset

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

MM6のラウンドシャツです。MM6を代表する円系シリーズで流行り廃れなく使って頂けます。写真のように落ち感があり、素材はビスコース100%のエレガントな質感です。デニムやストレートスカートとも相性が良いのでお洒落さんに。ブラックを中に入れるとモード感出ます。タートルネックを中に着ても可愛いので年中着れるアイテムです。一度試着のみの新品同様です。よろしくお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···サテン季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

【LOUIS VUITTON】 シルク ブラウス アシンメトリー ストライプ36森の花 男女兼用 総柄シャツ 長袖みそきん kooi ストライプシャツ LAYERED STRIPE SHIRTkayle シャツピンクハウス ピコフリル リボン フード付シャツブラウス チェック ピンクCLANE バブトップスSALE❗新品 アルベロベロのワンピース