ご覧頂き誠にありがとうございます!

当店では"フォロワー様限定"でお得なセール・割引を行なっていますので是非フォローお願いします!

多数出品中です → #古着屋Lapis

■ 商品ランク表 ■

Aランク▷目立つダメージ・汚れのない比較的綺麗な商品

Bランク▷多少の汚れやダメージのある商品

Cランク▷目立つ汚れやダメージのある商品

Dランク▷訳あり商品

※全商品古着になります。古着に理解のある方のみご検討ください。

※ランク付はあくまでも主観です。ご理解ください。

■ 商品ランク ■

"Bランク"

■ 実寸 ■

・肩幅▷55

・身幅▷62

・着丈▷70

・袖丈▷60

■ その他 ■

・700フィル

・発送は全てヤマト運輸さんからになります。

(ゆうゆうメルカリ便も可)

・当店の商品は全て"古着"になります。ご理解ある方のみご購入下さい。

・ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

・管理番号 → b-104

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

