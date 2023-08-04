お得セット ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング リング

ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。

パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ

総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。

K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー

透明感があり、キラキラと輝いています。

定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号

魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。

agete K10ルビーチェーンリング ショッパー付き



シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物

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グッチ リング GUCCI 指輪 スタッズ



カルティエ Cartier ラブリング ワンポイントダイヤ 指輪 7号

●材質：K18

K10MPG ミストピンク グレーダイヤモンド リング

●付属石：ダイヤモンド（5石で2.00ct）

NOJESS ノジェス K10 リング 指輪 ルビー 4.5号

●ダイヤのカラー：ブラウン

samulo 古代水晶 ring



トムウッド リング 52 ユニセックス

●重さ：約3.71g

天然パライバトルマリン ダイヤ リング 2.88ct k18 ¥

●リングサイズ：11号

美品★ティファニー Tワイヤー ダイヤ リング



PT900 天然オレンジサファイア＆天然ダイヤモンドリング 12号 鑑別書

●幅：約2～5mm

e.m. ハート 華奢リング ダイヤ ルビー

●ダイヤ1石の直径：約5mm

【Tiffany】Tワイヤー リング 750 ローズゴールド 7号



k18 ダイヤモンド リング 指輪

★ケースをお付けします。

値引不可！希少・ヴィンテージ！k24 純金甲丸 リング 10.47g M924



明日発送可能 ティファニー【0.47ct】

※鑑定書・鑑別書はありません。

パライバトルマリンリング CuO3.94%



新品 シャンパンカラーダイヤモンド リング 0.33ct K18WG

※未使用に近い大変綺麗な状態です。

極上天然ピンクダイヤモンド 0.12ct D0.50ct プラチナリング 指輪



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お値下げ↓ダイヤ指輪18金ピンクゴールド 右の薬指にあいます



御木本真珠K14WGヴィンテージリング

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。透明感があり、キラキラと輝いています。魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝●材質：K18●付属石：ダイヤモンド（5石で2.00ct）●ダイヤのカラー：ブラウン●重さ：約3.71g●リングサイズ：11号●幅：約2～5mm●ダイヤ1石の直径：約5mm★ケースをお付けします。※鑑定書・鑑別書はありません。※未使用に近い大変綺麗な状態です。naaoao(naware)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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