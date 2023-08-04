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ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。
パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ
総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。
K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー
透明感があり、キラキラと輝いています。
定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号
魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。
agete K10ルビーチェーンリング ショッパー付き
シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
グッチ リング GUCCI 指輪 スタッズ
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●材質：K18
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●付属石：ダイヤモンド（5石で2.00ct）
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●ダイヤのカラー：ブラウン
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★ケースをお付けします。
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※鑑定書・鑑別書はありません。
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※未使用に近い大変綺麗な状態です。
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商品の情報
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未使用に近い
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ウサオの母様 専用ページ
ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。透明感があり、キラキラと輝いています。魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝●材質：K18●付属石：ダイヤモンド（5石で2.00ct）●ダイヤのカラー：ブラウン●重さ：約3.71g●リングサイズ：11号●幅：約2～5mm●ダイヤ1石の直径：約5mm★ケースをお付けします。※鑑定書・鑑別書はありません。※未使用に近い大変綺麗な状態です。naaoao(naware)
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未使用に近い
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ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング
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目立った傷や汚れなし
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出品者
bfc92d
1384
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お得セット ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング リング
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