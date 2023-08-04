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お得セット ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング リング

商品の説明

ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。
パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ
総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。
K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー
透明感があり、キラキラと輝いています。
定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号
魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。
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明日発送可能　ティファニー【0.47ct】
※鑑定書・鑑別書はありません。
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ブラウンダイヤモンドが上品に光り輝くゴールドリングです。総カラット2.00ctもある立派なダイヤです。透明感があり、キラキラと輝いています。魅力的な輝きが指先を明るく華やかに飾ります。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝●材質：K18●付属石：ダイヤモンド（5石で2.00ct）●ダイヤのカラー：ブラウン●重さ：約3.71g●リングサイズ：11号●幅：約2～5mm●ダイヤ1石の直径：約5mm★ケースをお付けします。※鑑定書・鑑別書はありません。※未使用に近い大変綺麗な状態です。naaoao(naware)

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お得セット ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング リング

19分钟前

お得セット ピピ様 【美品】 K18 ブラウン ダイヤ 2.00ct 5石 リング リング

¥165,000 ¥75,900

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