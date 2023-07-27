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古典 マルゴー ケイトスペード ミディアム ハンドバッグ サッチェル ショルダーバッグ

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ブランドケイトスペードニューヨーク
商品の状態新品、未使用

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価格交渉お受けします^_^Kate Spade ケイトスペード マルゴー ミディアム サッチェル ハンドバッグ Margaux Medium Satchel以前メルカリで購入しましたが、（アウトレットで購入されたそうです。）使用する機会がなかったため、そのままお譲りします。（※すり替え防止のため返品はご遠慮ください）#ケイトスペード#ハンドバッグ#新品#未使用#katespade#マルゴーカラー···レッド（ホットチリ）柄・デザイン···無地素材···本革カラー···レッド柄・デザイン···無地素材···本革

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ブランドケイトスペードニューヨーク
商品の状態新品、未使用

古典 マルゴー ケイトスペード ミディアム ハンドバッグ サッチェル ショルダーバッグ

46分钟前

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