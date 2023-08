まとめ買いでお得 Black Cobra Grip37mm machine tattoo その他

値下げ不可

購入したものの使用する機会がありませんので出品しました。

wizardにて購入、使用時間8時間程度。

バッテリー1つ。

専用RCAアダプター付属。

以下商品説明です。

インクマシーンズの「コブラ(Cobra)」は、専用のワイヤレス・パワーサプライを搭載したペン型マシンです。こちらはシリーズのなかでも、標準タイプのカートリッジニードルを装着するアルミニウムのグリップです。

コブラ専用のパワーサプライ「パワーパック(Powerpack)」は、約90分の充電で約5~8時間駆動。電源のON/OFF、バッテリー残量の確認、電圧の設定はオンボードのボタンで操作できます。

また、専用のアプリをインストールすれば、Bluetooth経由でペアリングすることも可能。別売のフットスイッチにもペアリングします。

ストロークやギブを調整するには、付属のツールを使ってグリップのなかにあるダイアルを回転させます。針の深さは、パワーパックを回転させて調整します。

RCAケーブルに接続したい場合は、別売のRCAアダプターが必要です。他にもさまざまなオプション・パーツが用意されていますので、自分好みにカスタマイズすることが可能です。

【仕様】

・電圧:0~12V DC

・重量:200~270g(グリップの選択により異なる)

・ストローク調整:3mm/3.5㎜/4mm

・針調節:0〜4mm

・最大ニードルサイズ:27 Mag

◎六角レンチキット、オイル潤滑剤、充電用USB-Cケーブル付属。Bluetooth対応。

インクマシーンズ(InkMachines)は、プロのタトゥーアーティストたちの協力のもと、自社製品の開発、テスト、製造を行っているスウェーデンのタトゥーサプライヤーです。

神経質な方の購入は控えてください。

#tattoomachine

#INKMACHINES

#タトゥーマシン

#タトゥーマシーン

#ペン型

#ワイヤレス

#INKMACHINES

#tattoo

#タトゥー

#刺青

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

