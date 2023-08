2022超人気 【未開封純正バンド付】applewatch 5 アルミゴールド PC周辺機器

Apple Watch Series 5 44mm GPSモデル ゴールドアルミニウムケースMWT32J/A

ご覧下さいましてありがとうございます!

細かい傷はありますが、

目立つ傷等はなく綺麗な状態です。

あくまで中古品である事ご留意下さいませ。

動作確認済み

初期化済み

未使用未開封のスターライトスポーツバンドを付属します。また、充電ケーブルおよびアダプター、外箱を付属します。

商品の状態にご納得頂けた上での

ご購入をよろしくお願い申し上げます。

APPLE WATCH5 44 GOAL PNSSB140-220 201909

BLUETOOTH対応有

BUILT IN MICROPHONE有

CASE MATERIAL: ALUMINIUM

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL RECTANGULA

FITS FOR BRAND(CW): APPLE

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

NFC有

OPERATING SYST_CoreW: WATCH OS

SLEEPING TRACKER: NO

WIFI対応有

color: PINK

スピーカ有

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(Core Wear): OLED

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

