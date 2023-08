幅約60cm

高約48cm

※らくらく家財で発送しますので、発送の際に電話番号が必要になりますので、電話番号のご連絡がない場合は発送ができません。お手数をおかけいたしますが宜しくお願いいたします。送料無料で設定しておりますが北海道、東北、九州、沖縄、離島の方は別途料金が発生いたします。

中古の商品だから、傷とか、汚いとか多少あります。写真確認してから買ってください。

デザインが格好いいのでインテリアとしてもお勧めです。見た目はアンティークの雰囲気です。

若干の誤差はご容赦ください。

★経年の汚れ、擦れ、欠け、傷等があります。性質上すべの傷、汚れ写すことはできません。

★その他、見落としや、わからないこともあるかもしれませがご理解の程購入お願いします。

■ご購入の前に

★★★注意事項★★★

★コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせくださいo(^▽^)o

★撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。

★中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。

収納

収納家具

飾り棚

食器棚

キャビネット

ガラス棚

水屋

茶箪笥

本棚

書棚

キッチン雑貨

アンティーク

レトロポップ

雑貨

リビング

ダイニング

倉庫

什器

店舗

カフェ

レストラン

ショップ

家具

チェアー

ソファー

箪笥

飾り棚

インテリア

ディスプレイ

展示

家庭用

業務用

飾り棚

wood

キッチン

観葉植物

照明器具

蛍光灯

大正

明治

鋳物

彫金

蒔絵

古玩

昭和レトロ

ガラス戸

大正ロマン

ヴィンテージ

ビンテージ

ケビント

インテリア

衝立

ブロカント

ミッドセンチュリー

和ガラス

ステンドグラス

電傘

店舗什器

古民家

ゆらゆらガラス

螺鈿

黒漆芸

中国美術

ちゃぶ台

古民具

骨董

天然生活

丸テーブル

円卓

折り畳み

欄間

建具

障子

赤珊瑚

貝細工

和箪笥

和家具

鼈甲

唐物

九谷

古美術

伊万里

茶道

インテリア

テーブル

家具

衝立

パーテーション

和小物

和雑貨

数奇屋

書院

組子

椅子

チェア

襖

蔵戸

扉

竹

竹細工

華道

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

幅約60cm高約48cm※らくらく家財で発送しますので、発送の際に電話番号が必要になりますので、電話番号のご連絡がない場合は発送ができません。お手数をおかけいたしますが宜しくお願いいたします。送料無料で設定しておりますが北海道、東北、九州、沖縄、離島の方は別途料金が発生いたします。中古の商品だから、傷とか、汚いとか多少あります。写真確認してから買ってください。デザインが格好いいのでインテリアとしてもお勧めです。見た目はアンティークの雰囲気です。若干の誤差はご容赦ください。★経年の汚れ、擦れ、欠け、傷等があります。性質上すべの傷、汚れ写すことはできません。★その他、見落としや、わからないこともあるかもしれませがご理解の程購入お願いします。■ご購入の前に★★★注意事項★★★★コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせくださいo(^▽^)o ★撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。★中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。収納収納家具飾り棚食器棚キャビネットガラス棚水屋茶箪笥本棚書棚キッチン雑貨アンティークレトロポップ雑貨リビングダイニング倉庫什器店舗カフェレストランショップ家具チェアーソファー箪笥飾り棚インテリアディスプレイ展示家庭用業務用飾り棚woodキッチン観葉植物照明器具蛍光灯大正明治鋳物彫金蒔絵古玩昭和レトロガラス戸大正ロマンヴィンテージビンテージ ケビントインテリア衝立ブロカントミッドセンチュリー和ガラスステンドグラス電傘店舗什器古民家ゆらゆらガラス螺鈿黒漆芸中国美術ちゃぶ台古民具骨董天然生活丸テーブル円卓折り畳み欄間建具障子赤珊瑚貝細工和箪笥和家具鼈甲唐物九谷古美術伊万里茶道インテリアテーブル家具衝立 パーテーション和小物和雑貨数奇屋書院組子椅子チェア襖 蔵戸扉竹竹細工華道

