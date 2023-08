経典ブランド 【新品】ミーティングオウル その他

閲覧いただき、ありがとうございます。

ミーティングオウル Meeting Owl 1台

税込価格126500円

ソースネクスト

Web会議用 360° AI カメラ ・マイク ・ スピーカー

※箱は開封済みですが、完全未使用になります。撮影のため、取り出したのみ。

※保証書はありません。

よろしくお願いいたします。

【360°AIが気配り】

AIが発言者を自動で感知し、画面を切り替え。360°カメラのほかにマイク、スピーカーも搭載。本製品1台で会議室でのweb会議に必要な機材が揃います。まるでその場にいるような臨場感で一体感のある会議ができます。在宅勤務の社員とのweb会議、サテライトオフィスとのweb会議、オンライン講義や説明会など、様々な場面で活用できます。

【手間やコストも改善】

ミーティングオウルは持ち運びが容易で、パソコンとUSBケーブルでつなぐだけのシンプルさ。だから使う場所を選ばず使い回しが利きます。カメラ、マイク、スピーカー一体型のため管理も簡単です。

対応web会議システム

Zoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco WebEx Meetings、Cisco Webex Teams、Facebook Live、YouTube Live Streamingなど

#webカメラ

#会議用カメラ

#zoom

#meets

#リモート会議

#ソースネクスト

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

