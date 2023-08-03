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経典ブランド 【新品】ミーティングオウル その他

商品の説明

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剥きプロ6 naked gopro 6
ミーティングオウル Meeting Owl １台
天体望遠鏡 屈折式 子供 初心者 天体観測 太陽黒点 高品質レンズ 166.5倍
税込価格126500円
Canon EF24-70F2.8L USM　美品
ソースネクスト
【小春 様専用】GM4562 ジッツオ　一脚　GITZO

値下げ！マンフロット 055CX3 カーボン三脚
Web会議用 360° AI カメラ ・マイク ・ スピーカー
REALLY RIGHT STUFF BD850-L C ニコンD850用

SUNPIE キックボード
※箱は開封済みですが、完全未使用になります。撮影のため、取り出したのみ。
【雪様専用】ZHIYUN-Crane-M2
※保証書はありません。
Nikon AF-S DX 35F1.8G 単焦点

［新品未開封］SONY ショットガンマイクロホン ECM-B1M
よろしくお願いいたします。
キャノン　Canon MR-14EX リングライト

ニコン　ベローズアタッチメントPB-6＆ダブルケーブルレリーズAR-7　撮影機材

EN-EL18d ＋ BL-7 ニコンZ9用
【360°AIが気配り】
Canon EF-S55-250F4-5.6 IS Ⅱ
AIが発言者を自動で感知し、画面を切り替え。360°カメラのほかにマイク、スピーカーも搭載。本製品1台で会議室でのweb会議に必要な機材が揃います。まるでその場にいるような臨場感で一体感のある会議ができます。在宅勤務の社員とのweb会議、サテライトオフィスとのweb会議、オンライン講義や説明会など、様々な場面で活用できます。
Goproドローン　karma

metabones 5 sony(body)-canon ef(lens)

MAVIC AIR2 コンボ
【手間やコストも改善】
Canonスピードライト500＋エネループBQ-CC83
ミーティングオウルは持ち運びが容易で、パソコンとUSBケーブルでつなぐだけのシンプルさ。だから使う場所を選ばず使い回しが利きます。カメラ、マイク、スピーカー一体型のため管理も簡単です。
ほぼ新品　フォクトレンダー NOKTON Classic 40mm F1.4

FeiyuTech Feiyu Pocket カメラ付き小型6軸ジンバル
対応web会議システム
godox AD400PRO
Zoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco WebEx Meetings、Cisco Webex Teams、Facebook Live、YouTube Live Streamingなど
VOIGTLANDER VM-E Close Focus Adapter

希少品・良品! Tokina AT-X 60-120mm F2.8コンタックス用
#webカメラ
Godox WITSTRO+AD360 ＋ XTR16
#会議用カメラ
ニコン Nikon プロスタッフ PROSTAFF P7 8×42 双眼鏡
#zoom
Profoto OCFアダプター
#meets
PENTAX 01 STANDARD PRIME
#リモート会議
XC16-50F3.5-5.6 OISⅡ
#ソースネクスト

トラベルカーボン三脚とコンデンサーマイクセット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Leica ライカ　14262 マクロアダプター R 100mm f/4

希少 バルナック ライカ ソフトレリーズ シャッター SOREI E.LEITZ

The 3rd Eye Chakra The Field Bag #001 S

thinkTANK Airport Commuter カメラバッグ

専用TAMRON SP70-300F4-5.6DI VC USD(A005N)
閲覧いただき、ありがとうございます。ミーティングオウル Meeting Owl １台税込価格126500円ソースネクスト Web会議用 360° AI カメラ ・マイク ・ スピーカー※箱は開封済みですが、完全未使用になります。撮影のため、取り出したのみ。※保証書はありません。よろしくお願いいたします。【360°AIが気配り】AIが発言者を自動で感知し、画面を切り替え。360°カメラのほかにマイク、スピーカーも搭載。本製品1台で会議室でのweb会議に必要な機材が揃います。まるでその場にいるような臨場感で一体感のある会議ができます。在宅勤務の社員とのweb会議、サテライトオフィスとのweb会議、オンライン講義や説明会など、様々な場面で活用できます。【手間やコストも改善】ミーティングオウルは持ち運びが容易で、パソコンとUSBケーブルでつなぐだけのシンプルさ。だから使う場所を選ばず使い回しが利きます。カメラ、マイク、スピーカー一体型のため管理も簡単です。対応web会議システムZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco WebEx Meetings、Cisco Webex Teams、Facebook Live、YouTube Live Streamingなど#webカメラ#会議用カメラ#zoom#meets#リモート会議#ソースネクスト

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商品の状態新品、未使用

経典ブランド 【新品】ミーティングオウル その他

25分钟前

経典ブランド 【新品】ミーティングオウル その他

¥78,000 ¥41,340

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コメント (8)

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【公式】ミーティングオウル プロ Meeting Owl Pro エコ包装版 ｜ 2台セット ｜ ウェブカメラ web会議用 360°カメラ マイク スピーカー搭載 AI自動フォーカス zoom teams かんたん接続 MTW200 ｜ ソースネクスト

【公式】ミーティングオウル プロ Meeting Owl Pro エコ包装版 ｜ 2台セット ｜ ウェブカメラ web会議用 360°カメラ マイク スピーカー搭載 AI自動フォーカス zoom teams かんたん接続 MTW200 ｜ ソースネクスト


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