古着ならでは全てが一点もの

LEVI'S リーバイス アメリカ製 90s 先染め デニムパンツ B7234



【フォロー割引】

フォローして頂いた方には、

100円お値引きさせて頂きます。

購入前にお願いしますm(_ _)m

他にも出品しています。

#WhiteVillage

〇商品名

STUSSY ステューシー オールドステューシー

インターナショナル オフシャル プロダクト

デニムパンツ USA製 ボタンフライ

RN#94974 N.Y.L.T.LA. 4大都市 激レア 90s

Vintage ヴィンテージ USED ユーズド 古着

〇商品説明

90年代 ( ナインティーズ ) 、 ヴィンテージ

リバイバル や NIKE 、 LEVI’S とのコラボで

ここ最近で一気に人気が沸騰している

言わずと知れた 定番ブランド STUSSY 。

紺タグ 赤タグ アメリカ製 濃紺デニム です。

フロントボタンフライ 仕様です。

ボタンとリベットには、 ブランドの 刻印 入り。

写真だけでは伝えきれない魅力があります。

是非手にとって頂きたいです。

シンプルなデザイン で アメカジ 、 ワーク 、

ストリート 、 メンズライク 、 古着コーデ と

様々なスタイル に活躍できるアイテムです。

〇梱包・発送方法

綺麗にたたんで圧縮梱包します。

たたみシワを必ずご了承下さい。

全国送料無料 。安心のメルカリ 匿名配送 。

〇生産国

USA製 アメリカ製

〇サイズ 32

ウエスト 84cm 総丈 108cm

股上 32cm 股下 78cm ワタリ 33cm 裾幅 22cm

〇コンディション

D

左裾にに、スレ、破れあり。

濃紺で育てがいのある状態です。

画像でご確認下さい。

※主観的に判断させて頂いております。

見落としがあるかと思います。

古着 、中古品、細かい事が気になる方、

完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

状態評価は下記でご参照下さい。

S 新品・未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少のダメージや使用感がある商品

C 使用感あり、多少のダメージ等がある商品

D 使用感あり、大きなダメージ等がある商品

V ビンテージ商品…当時物、年代物

〇最後に

質問等はご遠慮なくお申し付け下さい。

トラブル防止の為、購入前に必ず、

プロフィールのご確認お願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

