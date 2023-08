ワイズの

ワイズのスタンドカラービッグドレスです。過去にワイズで人気を博したアイテムをオールシーズン着用できる綿素材に落とし込んだ「Y's-BORN PRODUCT」シリーズ。薄い綿ツイルの生地をエアータンブラー加工、さらに製品で柔軟洗いをすることで、肌触りと着心地の良いシャツドレスに仕上がっています。肩線を大きく落としたオーバーサイズのシャツドレスは、前を開けて羽織としてもお召しいただけ、ボトムと合わせた様々なスタイリングをお楽しみいただけます。お色は万能なブラック。タグ付きの新品未使用品です。SIZE S(02)肩幅 67.5cm身幅 82cm袖丈 47.5cm着丈 125.5cm

