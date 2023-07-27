【在庫限り】 AIR NIKE MORE エアモアアップテンポ ナイキ UPTEMPO スニーカー

週末限定価格にしました

26cm レア 未使用【adidas CG POLTA AKH 1】アディダス



ニューバランス CM 996 24.5㎝

プロフィールを必ずお読みください

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定価22000円

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新品未使用で購入してから3回ほど履きました。

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履きましたのでアウトソールは汚れてますが、それ以外は状態いいかと思います。

ニューバランス M2002RHQ ホワイト 26cm

最後の画像にあります箇所に穴があいてますがこれは購入した時からです。両足に穴があります。不良品ではなくどれにもついてます。

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自宅保管ですのでご理解いただける方

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商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

週末限定価格にしましたプロフィールを必ずお読みください定価22000円新品未使用で購入してから3回ほど履きました。履きましたのでアウトソールは汚れてますが、それ以外は状態いいかと思います。最後の画像にあります箇所に穴があいてますがこれは購入した時からです。両足に穴があります。不良品ではなくどれにもついてます。ナイキ エアモアアップテンポ28cmDJ4633 010黒タグ残してます自宅保管ですのでご理解いただける方ナイキクオリティーにご理解がある方宜しくお願い致します

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