大人も着やすいシンプルファッション 【5枚組】ムーディー・ブルース/子供たちの子供たちの子供たちへ (初回生産限定) 洋楽

〈出品者コメント〉

グッドアルケミービデオ 非常階段 マソンナ 山塚アイ

データ取込みのために使用したのみで、非常に綺麗な状態です。中古品であることをご理解いただいた上でご検討をお願いいたします。

#ムーディー・ブルース #ピンク・フロイド #ブリティッシュロック #クラシックロック #プログレッシブロック #プログレ #サイケデリックロック #シンフォニックロック #ボックスセット #ボックス #HRHM #ハードロック #ヘヴィメタル #限定盤 #レア盤

〈商品情報〉

【4SHM-CD+BLU-RAY Audio】

1969年の名盤『子供たちの子供たちの子供たちへ』、同年12月の伝説的な公演の記録『ザ・ロイヤル・アルバート・ホール・コンサート』の全曲に、同時期のレア・トラック、リミックス音源等を追加したファン待望のボックス・セット。

ムーディー・ブルースが67年から72年のあいだに発表した7作のアルバムは"コア・セブン"として愛されているが、『子供たちの子供たちの子供たちへ』はとりわけ評価の高い1作であり、自身のレーベル、スレッショルドからの最初のアルバムとなった記念碑的作品 。本パッケージには同作の最新リマスター・ヴァージョンとリミックス・ヴァージョンを併録。Blu-rayにはそれらの音源に加え、5.1サラウンド・ミックスも収録。

『ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・ホール』には、69年12月12日にロンドンで開催されたロイヤル・アルバート・ホール公演の模様を新規リミックス・ヴァージョンで収録。Blu-rayには、『子供たちの子供たちの子供たちへ』の収録曲のほか、「サテンの夜)」等の代表曲も披露されたこのコンサートの模様を5.1サラウンド・ミックスで収録。

『子供たちの子供たちの子供たちへ』及び『ザ・ロイヤル・アルバート・ホール・コンサート 1969』のリミックス・ヴァージョンはスティーヴン・W・テイラー がオリジナル・マスター・テープから新たに製作。最新の24bitデジタル・リマスターはベン・ワイズマンが担当。

76ページの英文ブックレットには本パッケージのプロデューサー、マーク・パウエルによる詳細なライナー・ノートに加え、各国でリリースされたシングルのアートワーク、当時の広告やツアー・ポスター等々の貴重な写真資料を掲載。

<日本盤のみ>

英文ライナー完訳/歌詞対訳付

SHM-CD仕様

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

