レアな物だと思います。

CDではなく、DVDプレーヤーで再生して聴く物です。

再生画面は静止画でジャケット写真が映ります。

写真6枚目の感じです。

再生確認済み

もともとのビニール袋も付いておりますが、傷みがあります。

写真でご確認をお願い致します。

他にも明菜さんのグッズを色々と出品しております。

良かったら、覗いて見て下さい。

らくらくメルカリ便に変更するかもしれません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

