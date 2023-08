90 Logo Tee

春に即完売した90 Logoシリーズの夏のセットアップがついに登場!

左胸に90、右ポケットにN Logoを大胆に刺繍したTee。90Logo Sweat half Pants・90 Logo Light SweatPantsとセットアップとして着用可能。

■サイズ表

サイズ着丈肩幅身幅袖丈

L70545822

90 Logo Light Sweat Pants

フロント左側に90を刺繍し、バックに9090 OG Logoを大きくプリントしたスウェットパンツ。

■サイズ表

サイズウエスト 前股上後股上股下裾幅

L79333872

■スペック

原産国中国

素材綿100%

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

90 Logo Tee春に即完売した90 Logoシリーズの夏のセットアップがついに登場!左胸に90、右ポケットにN Logoを大胆に刺繍したTee。90Logo Sweat half Pants・90 Logo Light SweatPantsとセットアップとして着用可能。 ■サイズ表サイズ着丈肩幅身幅袖丈L7054582290 Logo Light Sweat Pantsフロント左側に90を刺繍し、バックに9090 OG Logoを大きくプリントしたスウェットパンツ。■サイズ表サイズウエスト 前股上後股上股下裾幅L79333872■スペック原産国中国素材綿100%ハーレーダビットソンSTUSSYステューシーXLARGEエクストララージA BATHING APEアベイシングエイプMILOマイロblack eye patchブラックアイパッチHUMAN MADEヒューマンメイドHangoverz ハングオーバーズyoungersongthat's lifeザッツライフFREAK'S STOREフリークストアParagraphパラグラフHYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーwacko mariaワコマリアstone islandストーンアイランドgolf wangゴルフワンlacosteラコステHUFハフPerushu ペルーシュkutir クティールBEAMS ビームスHAREハレciatre シアターCarharttカーハート LEVI’SリーバイスDickiesディッキーズgapギャップnauticaノーティカTHRASHERスラッシャーTHE NORTH FACE ザ・ノースフェイスpatagoniaパタゴニア llbean エルエルビーンnikeナイキadidasアディダスcentimeterセンチメーターdallgenzai9090ダメージジーンズバケットハットオーバーオールスウェットトレーナースタジャン総柄シャツセットアップスラックスチェックTシャツパーカースウェットカーディガンニットベストコムドットゆうたやまと三代目

