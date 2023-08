オシャレで安全と大人気のチャイルドシートの出品です。

オシャレで安全と大人気のチャイルドシートの出品です。★禁煙車、ペットなしにて使用!★人気商品を送料無料で即決格安!★ISOFIXにて欧州超安全基準!品名:AILEBEBE CUTE FIXカラー キャラメルタルト(CARAMEL TART)●製品サイズ :H460×W430×D660(mm)●商品説明:商品の詳細はメーカーH.Pを参照下さい。チャイルドシートはより厳しい“ヨーロッパ安全基準”に変わり、クルマにはISOFIX取付金具の装備が義務化されました。Cute fixは2種類の金具でクルマに固定。装着も簡単で、初心者ママでも安心です。ISOFIX対応でこれだけの安全基準を持つチャイルドシートは高価でサイズも大きくなりがちですが、このチャイルドシートは安価でコンパクトです。我が家はコンパクトカーを所有しているので、祖父母と二家族でお出かけする際に、他のチャイルドシートだと車内が狭くなっていましたが、このチャイルドシートに替えてから車内がゆったりになりとても快適でした。■付属品:ベース、シート、ママの手クッション頭・腰、肩ベルトパッド、ISOFIX取付部品、取扱説明書※全品揃ってます。※全パーツを取り外し、痛みや破損がないことを確認しております。■商品の状態:目立つ破損や部品欠落、シミや汚れもございません。ISOFIX装着部分などプラスチック箇所は少し擦り傷がありますが触るとわかる程度で利用に全く問題ないかと思います。注意事項中古品ですので、多少の使用感はご理解した上でご購入頂きますようお願いします。新品のクオリティを求める方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい。■送料:送料は原則無料で対応しますが、四国・九州・北海道は1000円別途送料を上乗せさせていただきますので落札前にご連絡ください。価格を変更して専用にて再度ご連絡させていただきます。沖縄は別途相談させてください。※基本的に土日祝日のみ発送しております。急ぎの場合は別途連絡ください。

