☆ご覧いただきありがとうございます(^-^)/ ☆即購入大歓迎です☆

GUCCIゴースト ネックレス



佐野公代 トンボ玉コレクション ネックレス とんぼ玉 アンティーク

.*・゜お値下げ交渉の際はフォローをよろしくお願い致します(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎.゜・*.

H.P.FRANCE hirondelle et pepin ブレスレット



kaori様専用 K18ネックレス スクリューチェーン リング チェーンリング

♡宜しければご覧ください♡

アコヤパールネックレス コバルト染め

#HMbirdのアクセサリーはこちら

ヴァンドーム青山 ブーケディヴェールネックレス2019数量限定

#HMbirdのブランド品はこちら

ゆみこっち様 専用



レモンツリー ピアス、ネックレス、トップまとめて

.*・゜ .゜・*.

18金 K18 デザインネックレス レディース 4.2g 40㎝ X642



pluie デブリスチョーカー

TIFFANY&Co.

agete 一粒ダイヤ ネックレス しずく型

正規品 ティファニー

【買取店】K14WG ルビー ダイヤ 12号 レトロ 指輪



イヴサンローラン ネックレス ゴールド ロゴ ストーン ゴールド 黒

オープンリーフ ネックレス

天然 アクアマリン ネックレス 10.4g



新品未使用 K10 YG ダイヤモンドパヴェネックレス トップのみ

希少品 ヴィンテージ品

【美品】イタリア製 K14 チョーカーネックレス オメガネックレス



MJC 三菱マテリアル K18ネックレス

シンプルながら存在感のあるチャームがとても上品に胸元で輝きを放ちます。

バカラ フリヴォル ネックレス



ハートキーネックレスシルバー925

ティファニーの定番人気となったオープンハート シリーズ が広まった中、こちらの希少デザインとなったトップで他と差をつけるコーディネートのアクセントに。

ヴィンテージ インディアンジュエリー 珊瑚 3種 ターコイズ 鼈甲 522



ディオール Dior スクエア ストーンネックレス

シンプルなデザインながら、ドレススタイルはもちろん、カジュアル、シック、どんな場面でも合わせやすい、シーンレスなネックレスです。

スワロフスキーOrbita グリーン×ブルーネックレス 2022年購入



?新品未使用?ダイヤモンドPT950 D1.00ct ネックレス プラチナ4

素材 スタリングシルバー925

【newデザイン】豪華ハート モアサナイト ダイヤ ネックレス k18WG



ネックレス バロックパール ピンク

刻印

MARIA RUDMAN(マリアルドマン)シルバーモニュメントロングネックレス

チェーン…TIFFANY &Co. 、925

TAKE UP K10ダイヤモンド 三日月スターネックレス

トップ…1987、 TIFFANY &Co. 、925

最終お値下げ k18 ネックレス ペンダントトップ ダイヤモンド



希少品 蔵出し品 ピクチャーフレーム マルチカラー ネックレス ミハエルネグリン

実寸サイズ(約)

オパール&エメラルド コラボトップ

チェーン長さ 45.5㎝

KAORU 一粒 ダイヤモンド ネックレス 大粒

トップ 縦2.7㎝×横1.7㎝

スリーピングビューティーターコイズトップ

総量 2.7g

きらきら★レモンイエローダイヤモンド 0.10ct ネックレス k10

(専門計器での測定ではございません。多少の誤差はお許し下さい。)

ヴィンテージネックレス 高純度シルバー960 天然石 ラピスラズリ 雫形 564



格安!特大! 1ct ! PT900 刻印 憧れの大粒 ダイヤモンド ネックレス

チェーンとトップの一体型

Christian Dior ワンラインストーンネックレス



【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 22*17*13mm

付属品 なし(箱等はございません。本体のみになります。)

SWAROVSKI スワロフスキー NEVAネックレス



オレフィーチェ☆タンザナイト ロミー ネックレス プラチナ950 新品未使用

コンディション

本物 百貨店保証書有 新品 カメオ チョーカー ガーネット K18

肉眼では気になるダメージは見受けられませんが、極微細な小傷はございます。全体的に状態の良いお品になります。

琥珀ネックレス ペンダントトップ イヤリング 昭和レトロ ヴィンテージ



YVES SAINT LAURENT/ネックレス

保管品、USED品になります。ご理解頂いたお方のご購入をお願い致します。

Tiffany デイジー キー + チ18K ローズゴールド チェーンェーン



パール ネックレス イヤリング 貝パール8mm 42cm ホワイト



シールームリン SeaRoomlynn K18 ピンクサファイア ネックレス

こちらの商品は、AACDに加盟しているブランド品買取店、古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップから購入しております。

《Cnythnk》 北斗七星ネックレス

真贋鑑定済み【正規品】となりますのでご安心ください。

Dior ロゴ シルバー ネックレス



希少 新品♪クリスチャンラクロワ ネックレス

#ティファニー

Bijou de M パールチョーカー(YG)

#TIFFANY

K18 ペンダントネクレス 12.5g

#ティファニーネックレス

高品質 ラリマー ネックレス 12

#オープンリーフ

エルメス ポップアッシュ 超美品

#シルバーアクセサリー

pt850 ネックレス 遺品整理品

#シルバーネックレス

高透明度 VS ダイヤモンド K18 yg ヘイロー ペンダント 鑑定付

#シーンレス

天然 アクアマリン ネックレス 34.4g

#シーズンレス

14Kgf フランス製 ブルー ダイヤモンド 原石 ネックレス 男女兼用 贈り物



redline*IENA ETOILE 一粒ダイヤブレスレット

カラー...シルバー

【新品仕上げ済】ヴェレッタオッターヴァ ダイヤ ネックレス 【11401】

材質...シルバー

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆ご覧いただきありがとうございます(^-^)/ ☆即購入大歓迎です☆.*・゜お値下げ交渉の際はフォローをよろしくお願い致します(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎.゜・*.♡宜しければご覧ください♡ #HMbirdのアクセサリーはこちら#HMbirdのブランド品はこちら.*・゜ .゜・*.TIFFANY&Co. 正規品 ティファニーオープンリーフ ネックレス希少品 ヴィンテージ品 シンプルながら存在感のあるチャームがとても上品に胸元で輝きを放ちます。 ティファニーの定番人気となったオープンハート シリーズ が広まった中、こちらの希少デザインとなったトップで他と差をつけるコーディネートのアクセントに。シンプルなデザインながら、ドレススタイルはもちろん、カジュアル、シック、どんな場面でも合わせやすい、シーンレスなネックレスです。素材 スタリングシルバー925刻印 チェーン…TIFFANY &Co. 、925トップ…1987、 TIFFANY &Co. 、925 実寸サイズ(約)チェーン長さ 45.5㎝トップ 縦2.7㎝×横1.7㎝総量 2.7g(専門計器での測定ではございません。多少の誤差はお許し下さい。)チェーンとトップの一体型付属品 なし(箱等はございません。本体のみになります。)コンディション肉眼では気になるダメージは見受けられませんが、極微細な小傷はございます。全体的に状態の良いお品になります。保管品、USED品になります。ご理解頂いたお方のご購入をお願い致します。こちらの商品は、AACDに加盟しているブランド品買取店、古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップから購入しております。真贋鑑定済み【正規品】となりますのでご安心ください。#ティファニー#TIFFANY#ティファニーネックレス#オープンリーフ#シルバーアクセサリー#シルバーネックレス#シーンレス#シーズンレスカラー...シルバー材質...シルバー

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ガーネットネックレス 新品未使用ヴァンドーム青山 3連 ダイヤモンド ネックレス K10WG/K10 【美品】美品10Kイエローゴールドハートインローズペンダントclassチカーナpeau. アリアチェーンネックレス(太)/イエローゴールド/K10ペンダントトップ K18 珊瑚 美品 天然石 赤 ヴィンテージ 18K 金 1818WG シャンパンブラウン✧︎天然ダイヤ ペンダントネックレス✨ティファニー オーバル タグ リターントゥ エルサペレッティ シルバー 925癒し様専用 ネックレス ピンクSドロップ 5点 ピンクR 11点k18ピンクゴールドのハート型 ダイヤモンドのネックレス 18金ノジェス K10PG ダイヤモンドネックレス 中古品