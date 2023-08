★新春福袋2022★ 『台北 C&A ASIAN TAIPEI』レーザーディスク IN TOUR ミュージック

⭐️6/20セット販売に変更しました!

CHAGE&ASKA 『台北 ASIAN TOUR IN TAIPEI』のレーザーディスク

CHAGE&ASKA ASIAN TOUR IN TAIPEI

台北史上最大、4万人を動員、世界発のフルデジタルLD 歴史に残る感動のライヴ!!

※本品はレーザーディスクです。DVDやBDプレーヤーでは再生できません

ディスク詳細:1枚・・・2面/99分

STEREO、DIGITOL AUDIO,LD

定価:¥7,800

購入時に2〜3回鑑賞して、その後、冷暗所で大切に保管していました。コレクト品が大量になったので、出品いたします。

再生確認は、既にレーザーディスクレコーダーが無い為、未確認です。

ディスク面にキズ等は目視では見当たりませんが、素人確認の為、見落とし等はご容赦下さい。

※未確認であることを納得頂いた上で、ご購入をご検討下さい。

パッケージ角にキズあり(6番目画像)

中古品・長期保管等をご理解頂ける方のご購入をお願いします。

神経質な方はお控え下さい。

◆ご質問等、お気軽にコメント下さい♪

☆他にもCHAGE&ASKA 、Disney、SMAP、ドリカムのLD多数出品中!

#はるゆう

☆複数枚を同時にご購入の場合、お値引きさせていただきますので、コメントにてご連絡をお願いいたします。

⭐️6/20セット販売に変更しました! セット販売のページをご確認下さい♪ #はるゆう※こちらのページは、購入時、商品詳細状態確認の為、残しています。今後の状況により単品販売も再度検討したいと思いますのでよろしくお願いしますm(_ _)m ⭐️今月末まで更に1,000円引き‼️ ⬆️⭐️GW特別価格にお値下げしました♪ ¥5,500 → ¥4,500 ※値下げ価格継続します(^ ^)♡CHAGE&ASKA 『台北 ASIAN TOUR IN TAIPEI』のレーザーディスクCHAGE&ASKA ASIAN TOUR IN TAIPEI台北史上最大、4万人を動員、世界発のフルデジタルLD 歴史に残る感動のライヴ!!※本品はレーザーディスクです。DVDやBDプレーヤーでは再生できませんディスク詳細:1枚・・・2面/99分 STEREO、DIGITOL AUDIO,LD定価:¥7,800◆購入時に2〜3回鑑賞して、その後、冷暗所で大切に保管していました。コレクト品が大量になったので、出品いたします。◆再生確認は、既にレーザーディスクレコーダーが無い為、未確認です。 ディスク面にキズ等は目視では見当たりませんが、素人確認の為、見落とし等はご容赦下さい。※未確認であることを納得頂いた上で、ご購入をご検討下さい。◆パッケージ角にキズあり(6番目画像)◆中古品・長期保管等をご理解頂ける方のご購入をお願いします。 神経質な方はお控え下さい。◆ご質問等、お気軽にコメント下さい♪☆他にもCHAGE&ASKA 、Disney、SMAP、ドリカムのLD多数出品中!#はるゆう☆複数枚を同時にご購入の場合、お値引きさせていただきますので、コメントにてご連絡をお願いいたします。

