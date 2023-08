娘の成長に伴い出品させていただきます!

【シミ抜き/除菌クリーニング済】新生児〜幼児まで OK アプリカ フラディア 黒

人気カラーで、車の中でも映えます。

使用品ですが全体的にかなり綺麗な状態です。

ぜひご検討ください☆

★商品の説明★

メーカー:アップリカ

品名:Aprica CururiLa クルリラ チャイルドシート

<ISOFIX固定&ベルト固定両方可能>

◆カラー:テラコッタカラー

◆体重2.5kg ~18kgまで(新生児~4歳頃)

◆身長の目安:50cm~100cm

◆ISOFIX対応

◆わかりやすいモード付レバーで7段階のリクライニング調節!

◆「おやすみモード」や「くつろぎモード」などのわかりやすい角度表示

◆ゆったりサイズ!

◆クイックベルトアジャスト・・・ワンタッチ長さ調整肩ベルト

◆イージーアジャストレッグサポート

◆ISOFIX固定&ベルト固定両方可能!・・・シートベルトを使用しての取付でもISOFIXを使っての取付でもどちらでも選択可能

◆価格:59,400円 (税込)

※注意:説明書は破れがあります。一応お送りさせていただきますが、説明書はHPよりダウンロード可能です!

Aprica

cururila

アイボリー×オレンジ

カラー···オレンジ

取付方法···ISOFIXシートベルト取付

商品の情報 ブランド アップリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

