【超歓迎された】 ノースフェイス　bcダッフルホリデイ30 ミニポーチ付き　週末セール その他

ダッフルバッグ BC/

BCダッフル30ホリデイ 30L

写真のミニバッグもつきます。

購入後数回使用しましたが、あまり使う機会がないため出品します。

ホリデイは現在は販売されてないので非常にレアかと思います。

商品説明:

定番アイテムである「ベースキャンプダッフル」を日常に使いやすいサイズ感にデザインした『BC Duffel 30 Holiday』。通常のラインナップで備わっていたショルダーハーネスをなくすことで、旅のセカンドバッグとして飛行機の機内収納スペースにも収まりやすく、持ち運びに便利なつくりとなっています。シンプルな1気室のメイン収納部はD字型に大きく開き、荷物の出し入れが容易にできます。

素材:1000DTPEファブリックラミネート

(ポリエステル100%)、840Dナイロン

メーカー表示サイズ:約 W46×H25×D25

カラー:サミットゴールド

容量:30L

サンバイザー、サンダル、シューズ、靴、バッグ、Tシャツ、ポロシャツ、登山、キャンプ、アウトドア、トレッキング、バイキング、リュック、ジャケット、パーカー、コールマン、コロンビア、チャンピオン、ルコックスポルティフ、デサント、レディースウェア、メンズウェア、ナイキ、プーマ、アディダス、アシックス

#BCダッフルXS

#キャンプバッグ

#出張バッグ

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE NORTH FACEダッフルバッグ BC/BCダッフル30ホリデイ 30L 写真のミニバッグもつきます。購入後数回使用しましたが、あまり使う機会がないため出品します。ホリデイは現在は販売されてないので非常にレアかと思います。商品説明:定番アイテムである「ベースキャンプダッフル」を日常に使いやすいサイズ感にデザインした『BC Duffel 30 Holiday』。通常のラインナップで備わっていたショルダーハーネスをなくすことで、旅のセカンドバッグとして飛行機の機内収納スペースにも収まりやすく、持ち運びに便利なつくりとなっています。シンプルな1気室のメイン収納部はD字型に大きく開き、荷物の出し入れが容易にできます。素材:1000DTPEファブリックラミネート(ポリエステル100%)、840Dナイロンメーカー表示サイズ:約 W46×H25×D25カラー:サミットゴールド容量:30L

