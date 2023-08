【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号

メーカー:CANON

個数:1

★純正品レンズキャップ付(^^)

【修理内容】

・外観、レンズ分解清掃済

*前玉1枚目に点カビ跡あり

*後玉2枚目に点カビ跡あり

実際に試写しましたが、全く気になりません。 試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。

・クモリなし。

・絞り羽洗浄済み

【動作確認】

・絞り羽動作良好、油染みなし

・フォーカスリング動作良好

・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。

【付属品】

・純正フロントレンズキャップ

・非正規品リアレンズキャップ

【注意事項】

・あくまで中古品となります。

経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。

・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。

・不具合(動作不良)を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。

・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。

・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。

マウント...キヤノンEFマウント系(FDマウントです)

開放F値...~1.5未満

焦点距離...18mm~70mm未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

