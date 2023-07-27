お知らせ ログイン 会員登録 出品
カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン

商品の説明

商品説明
Apple AirPods pro 第2世代
★【「耳につけて話すだけ」使いやすさを追求した全く新しい翻訳機】WT2 Plusは、イヤホンを１人１つ着けて話すことでそのまま翻訳してくれます。話しやすさ・会話の効率性が向上。手をふさがず、自然体で話すようにラクラク会話いただけます。
訳あり ボーズ Bose QuietComfort 20 アップル 黒 ブラック
★【状況・環境に合わせた３つのモード】： 【同時通訳モード】:お互いがイヤホンをつけて話すだけで、瞬時に翻訳してくれます。話しながらも、アプリのシステムが文章ごとに区切って、翻訳結果を随時流し続けてくれます（＊周りの雑音を拾ってしまう可能性があるので、静かな環境でのご利用をおすすめします）。【タッチモード】：イヤホンの上部を“トン”とタッチして話すことで翻訳してくれます。【スピーカーモード】：ちょっとした会話・2人以上の会話では、イヤホン片側とスマホスピーカーを使って会話ができます。翻訳音声はスマホスピーカーから流れるので不特定多数の方に対してご利用いただけます。
kgb ボーズ　Bose QuietComfort 20　ホワイト
★【40言語(方言含め93言語)に対応／無料のオフライン翻訳】：対応言語リスト（一部除き50音順）：日本語、中国語、広東語、英語、韓国語、アラビア語、アイスランド語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、カタルーニャ語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、タイ語、タミル語、チェコ語、テルグ語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ベトナム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語 (方言除く)
正規品 AirPods Pro 第2世代 MQD83 KH/A

AirPods 第2世代　定価26800円
製品情報
Hi-Unit001-pnk (ピエール中野モデル/有線ピヤホン3)
接続方法： 4G、5G、WIFI
GalaxyBuds2 white
システム要件： Bluetooth 4.2以降、 iOS 12.0以降 / Android 7.0以降の端末に対応
JBL QUANTUM TWS ゲーミングイヤホン Bluetooth
パッケージ内容：WT2 Plus イヤホン×1ペア、充電ケース×1、Micro USBケーブル×1本、イヤーピース×4、イヤーフック×2、取扱説明書×1
Beats by Dr Dre Fit Pro
連続駆動時間：5時間（充電ケース含め：15時間）
ロジクール UE900s
待機時間: 30日間
Apple AirPods 第3世代　純正
サイズ：43 x 20 x 12 mm（イヤホン）63x 63 x35 mm（充電ケース）
GalaxyBuds2
重量：65g（充電ケース込）

AirPods Pro 第1世代　オマケ付

商品の情報

商品の状態新品、未使用

AirPods Pro 第2世代　ホワイト　新品未使用

【純正品】AirPods Pro イヤホン 右耳 のみ MLWK3J/A

TE-Z1PNK ピヤホン6

GALAXY Buds2＆CASE PLAYケースセット

【中古】正規品AirPods pro 第1世代　ライトニングケーブル付き　箱付き

6月のみ値下げ【新品未開封】AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A

トラとユイちゃん 様　SONY WF-1000XM4 BLACK

【値下げ】SONY ハイレゾ対応完全ワイヤレス ブラック WF-1000XM4

AirPodsMax　スペースグレイ
商品説明★【「耳につけて話すだけ」使いやすさを追求した全く新しい翻訳機】WT2 Plusは、イヤホンを１人１つ着けて話すことでそのまま翻訳してくれます。話しやすさ・会話の効率性が向上。手をふさがず、自然体で話すようにラクラク会話いただけます。★【状況・環境に合わせた３つのモード】： 【同時通訳モード】:お互いがイヤホンをつけて話すだけで、瞬時に翻訳してくれます。話しながらも、アプリのシステムが文章ごとに区切って、翻訳結果を随時流し続けてくれます（＊周りの雑音を拾ってしまう可能性があるので、静かな環境でのご利用をおすすめします）。【タッチモード】：イヤホンの上部を“トン”とタッチして話すことで翻訳してくれます。【スピーカーモード】：ちょっとした会話・2人以上の会話では、イヤホン片側とスマホスピーカーを使って会話ができます。翻訳音声はスマホスピーカーから流れるので不特定多数の方に対してご利用いただけます。★【40言語(方言含め93言語)に対応／無料のオフライン翻訳】：対応言語リスト（一部除き50音順）：日本語、中国語、広東語、英語、韓国語、アラビア語、アイスランド語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、カタルーニャ語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、タイ語、タミル語、チェコ語、テルグ語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ベトナム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語 (方言除く) 製品情報接続方法： 4G、5G、WIFI システム要件： Bluetooth 4.2以降、 iOS 12.0以降 / Android 7.0以降の端末に対応 パッケージ内容：WT2 Plus イヤホン×1ペア、充電ケース×1、Micro USBケーブル×1本、イヤーピース×4、イヤーフック×2、取扱説明書×1連続駆動時間：5時間（充電ケース含め：15時間）待機時間: 30日間 サイズ：43 x 20 x 12 mm（イヤホン）63x 63 x35 mm（充電ケース） 重量：65g（充電ケース込）

商品の情報

商品の状態新品、未使用

カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン

55分钟前

カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン

¥11,490 ¥9,767

(税込) 送料込み
7
2
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

9c27f0d8d55af5

 1892

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (2)

9c27f0d8d55af5
カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン

WT2 Plus イヤホン型翻訳機 リアルタイム翻訳 音楽視聴/通話不可

WT2 Plus イヤホン型翻訳機 リアルタイム翻訳 音楽視聴/通話不可


Timekettle WT2 Plus イヤホン型 翻訳機 通訳機 93言語対応 【メーカー端末保証付き】タイムケトル 音声翻訳機 双方向 リアルタイム翻訳 音楽・通話 非対応 旅行・ビジネスに最適 オフライン 通訳 アプリ付き ワイヤレス Bluetooth 多言語 iOS & Android

Timekettle WT2 Plus イヤホン型 翻訳機 通訳機 93言語対応 【メーカー端末保証付き】タイムケトル 音声翻訳機 双方向 リアルタイム翻訳 音楽・通話 非対応 旅行・ビジネスに最適 オフライン 通訳 アプリ付き ワイヤレス Bluetooth 多言語 iOS & Android


タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向 Timekettle 通訳機 音楽・通話非対応 93言語対応 音声翻訳機 オフライン対応 ハンズフリー 1分以上の会話ならコレ!! WiFi対応 Bluetooth接続 専用アプリ iOS&Android 対応 携帯翻訳機 海外旅行 出張

タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向 Timekettle 通訳機 音楽・通話非対応 93言語対応 音声翻訳機 オフライン対応 ハンズフリー 1分以上の会話ならコレ!! WiFi対応 Bluetooth接続 専用アプリ iOS&Android 対応 携帯翻訳機 海外旅行 出張


Amazon.co.jp: タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向

Amazon.co.jp: タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向


Amazon.co.jp: Timekettle WT2 Plus イヤホン型 翻訳機 通訳機 93言語

Amazon.co.jp: Timekettle WT2 Plus イヤホン型 翻訳機 通訳機 93言語


Amazon.co.jp: タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向

Amazon.co.jp: タイムケトル【公式】WT2Plus 翻訳機 イヤホン 双方向


WT2 Plus イヤホン型翻訳機｜Timekettle - タイムケトル - Timekettle

WT2 Plus イヤホン型翻訳機｜Timekettle - タイムケトル - Timekettle

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン
© www.inba.net, Inc.