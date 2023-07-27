カタログギフトも！ Timekettle 新品 WT2plus 英会話 翻訳機 ワイヤレスイヤホン イヤフォン

商品説明

Apple AirPods pro 第2世代

★【「耳につけて話すだけ」使いやすさを追求した全く新しい翻訳機】WT2 Plusは、イヤホンを１人１つ着けて話すことでそのまま翻訳してくれます。話しやすさ・会話の効率性が向上。手をふさがず、自然体で話すようにラクラク会話いただけます。

訳あり ボーズ Bose QuietComfort 20 アップル 黒 ブラック

★【状況・環境に合わせた３つのモード】： 【同時通訳モード】:お互いがイヤホンをつけて話すだけで、瞬時に翻訳してくれます。話しながらも、アプリのシステムが文章ごとに区切って、翻訳結果を随時流し続けてくれます（＊周りの雑音を拾ってしまう可能性があるので、静かな環境でのご利用をおすすめします）。【タッチモード】：イヤホンの上部を“トン”とタッチして話すことで翻訳してくれます。【スピーカーモード】：ちょっとした会話・2人以上の会話では、イヤホン片側とスマホスピーカーを使って会話ができます。翻訳音声はスマホスピーカーから流れるので不特定多数の方に対してご利用いただけます。

kgb ボーズ Bose QuietComfort 20 ホワイト

★【40言語(方言含め93言語)に対応／無料のオフライン翻訳】：対応言語リスト（一部除き50音順）：日本語、中国語、広東語、英語、韓国語、アラビア語、アイスランド語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、カタルーニャ語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、タイ語、タミル語、チェコ語、テルグ語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ベトナム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語 (方言除く)

正規品 AirPods Pro 第2世代 MQD83 KH/A



AirPods 第2世代 定価26800円

製品情報

Hi-Unit001-pnk (ピエール中野モデル/有線ピヤホン3)

接続方法： 4G、5G、WIFI

GalaxyBuds2 white

システム要件： Bluetooth 4.2以降、 iOS 12.0以降 / Android 7.0以降の端末に対応

JBL QUANTUM TWS ゲーミングイヤホン Bluetooth

パッケージ内容：WT2 Plus イヤホン×1ペア、充電ケース×1、Micro USBケーブル×1本、イヤーピース×4、イヤーフック×2、取扱説明書×1

Beats by Dr Dre Fit Pro

連続駆動時間：5時間（充電ケース含め：15時間）

ロジクール UE900s

待機時間: 30日間

Apple AirPods 第3世代 純正

サイズ：43 x 20 x 12 mm（イヤホン）63x 63 x35 mm（充電ケース）

GalaxyBuds2

重量：65g（充電ケース込）

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品説明★【「耳につけて話すだけ」使いやすさを追求した全く新しい翻訳機】WT2 Plusは、イヤホンを１人１つ着けて話すことでそのまま翻訳してくれます。話しやすさ・会話の効率性が向上。手をふさがず、自然体で話すようにラクラク会話いただけます。★【状況・環境に合わせた３つのモード】： 【同時通訳モード】:お互いがイヤホンをつけて話すだけで、瞬時に翻訳してくれます。話しながらも、アプリのシステムが文章ごとに区切って、翻訳結果を随時流し続けてくれます（＊周りの雑音を拾ってしまう可能性があるので、静かな環境でのご利用をおすすめします）。【タッチモード】：イヤホンの上部を“トン”とタッチして話すことで翻訳してくれます。【スピーカーモード】：ちょっとした会話・2人以上の会話では、イヤホン片側とスマホスピーカーを使って会話ができます。翻訳音声はスマホスピーカーから流れるので不特定多数の方に対してご利用いただけます。★【40言語(方言含め93言語)に対応／無料のオフライン翻訳】：対応言語リスト（一部除き50音順）：日本語、中国語、広東語、英語、韓国語、アラビア語、アイスランド語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、オランダ語、カタルーニャ語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、タイ語、タミル語、チェコ語、テルグ語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ベトナム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語 (方言除く) 製品情報接続方法： 4G、5G、WIFI システム要件： Bluetooth 4.2以降、 iOS 12.0以降 / Android 7.0以降の端末に対応 パッケージ内容：WT2 Plus イヤホン×1ペア、充電ケース×1、Micro USBケーブル×1本、イヤーピース×4、イヤーフック×2、取扱説明書×1連続駆動時間：5時間（充電ケース含め：15時間）待機時間: 30日間 サイズ：43 x 20 x 12 mm（イヤホン）63x 63 x35 mm（充電ケース） 重量：65g（充電ケース込）

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

AirPods Pro 第1世代 オマケ付AirPods Pro 第2世代 ホワイト 新品未使用【純正品】AirPods Pro イヤホン 右耳 のみ MLWK3J/ATE-Z1PNK ピヤホン6GALAXY Buds2＆CASE PLAYケースセット【中古】正規品AirPods pro 第1世代 ライトニングケーブル付き 箱付き6月のみ値下げ【新品未開封】AirPods Pro 第2世代 MQD83J/Aトラとユイちゃん 様 SONY WF-1000XM4 BLACK【値下げ】SONY ハイレゾ対応完全ワイヤレス ブラック WF-1000XM4AirPodsMax スペースグレイ