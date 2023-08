⭐️ ご覧いただきありがとうございます ⭐️

ABU AMBASSADEUR 2500C High speed の出品になります。

人気で希少な76年モデルです。

製造から40年以上経ちますので細かいキズみられますが、分解清掃・グルスアップ済み、機能良好まだまだ活躍できます!

なかなか出てこないヴィンテージの商品です、お探しだった方はこの機会にいかがでしょうか

ヴィンテージ品のため『1点』しかございません、お早めにどうぞ。

■品名:ABU AMBASSADEUR 2500C High speed

■フットナンバー:761000

■カラー:シルバー

■付属品:本体のみ

■生産国:MADE IN SWEDEN

※ウォームシャフトのツメ部分にクラックがありましたので、補修してあります。使用に問題ございません。

※ 分解清掃・整備しておりますが、ヴィンテージの古い商品になります。ご了承の上ご購入お願いいたします。

ブラックバス・トラウト・レイク・渓流などに、トップ・ペンシル・プラグのベイトキャスティングにいかがですか!

その他、1500c・4500c・5000・5500c・5600・6000・6500・6600など入荷・出品しております。

気になる事や、値下げ交渉など気軽にコメントください。

●注意事項

・画像はパソコンやスマホの環境によって色合いやキズの写り方が異なる場合があります。

商品の情報 ブランド アブガルシア 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド アブガルシア 商品の状態 やや傷や汚れあり

