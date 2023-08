安価 ワタナベ blurhms ROOTSTOCK セルヴィッジブロードシャツ　サイズ4 シャツ

定価:27,500円

USA古着 メンズ 半袖ワークシャツ 24枚まとめ売り

色:サックス

【レアデザイン☆US輸入90s】ラルフローレン ストライプBDシャツ 2XL

サイズ:4 (身幅:58cm / 着丈:83cm / 後ろ着丈:84cm / 肩幅:54cm / 袖丈:61cm)

GIVENCHY ジバンシイ ジップシャツ

数回着用しましたが、合わなかったので出品いたします。

新品 サンサーフ スペシャル アンダーシー 魚 Lサイズ 2005年モデル

目立つことありませんがしみがあるので安く出品いたします。

doublet COMPRESSED STRIPE SHIRT 白 L



COMOLI コモリ バンドカラーシャツ(navy)Size2

‐ Selvage Broad Shirt ‐

POP YOURS SOCCER SHIRT



COOTIE クーティ シャツジャケット

blurhms ROOTSTOCKより、シルエットが美しいシャツのご紹介です。

TAKAHIRO MIYASHITA TheSoloIst パジャマシャツ M



【新品】ボリオリ シャツ ギンガムチェック 41

上質な素材を贅沢に使用して仕立てた、blurhms ROOTSTOCKならではのレギュラーカラーシャツ。

専用 アットラスト AtLast&Co ブッチャープロダクツ

シャトル織機でゆっくりと時間をかけ、高密度に織り上げたブロード生地に

【美品】ksubi MASH UP RESORT SHIRT / BLACK

洗いをかけることにより、ふっくらとした表情に仕上げています。

【即完売モデル】シュプリーム☆刺繍ロゴ ベロア 半袖シャツ 入手困難

着用と洗濯を繰り返す程に風合いが増し、ナチュラルなシワ感が生まれます。

【美品】ディオール オープンカラー 総柄 レトロ シャツ



テンダーロイン ブロックチェックシャツ

モデル身長 174cm / 着用サイズ:4/ 着用カラー:Saxe

希少 レア ネイバーフッド バンダナシャツ



NEIGHBORHOOD オンブレーチェックシャツ



【極美品】ブラック コムデギャルソン 長袖 シャツ パッチワーク チェック 総柄



ほぼ新品⭐️ディースクエアード デニムシャツ ダメージ 44



【新品】Unfil アンフィルウールギャバジンウエスタンシャツ 3 定価3.5万

〔 blurhms ROOTSTOCK/ブラームス ルーツストック 〕

individualized shirts オーバーサイズスタンドカラーシャツ



【状態良好】90s ポロバイラルフローレン USA製 オンブレ シャドーチェック

2017春夏よりスタートした『blurhms ROOTSTOCK』は、

【人気】STONE ISLAND シャツ コート アウター モード コムドット

何気ない日常を上質な気持ちにしてくれるアイテム構成。

総柄シャツ・一点物・オープンカラー・夜景アート・1273

素材開発からこだわり、丈夫で洗い込むごとに肌に馴染む着心地。

steinシュタイン OVERSIZED DOWN PAT SHIRT

シンプルで飽きのこない商品を展開しています。

THE RERACS ザ リラクス セットアップ



Wtaps/ SS / COTTON. BROADCLOTH. TEXTILE



JUNYA WATANABEパッチワークシャツ 長袖 タグ付き



BURBERRY BLACK LABEL 半袖シャツ L コットン 総柄 花柄



着物 リメイク アロハシャツ メンズ ハンドメイド 着物 グレー 絹 長襦袢

生産国日本

nonnative ノンネイティブ シャツ

素材綿100%

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

