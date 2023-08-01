最安値 twice ペンライト　トレカ1枚付き アイドル

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JYP JAPAN ONLINE STOREにて購入。
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新品未開封です。
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トレーディングカードは写真2枚目の中(ジヒョちゃん、チェヨンちゃん、ツウィちゃん)から、1枚ご希望のものをお付けいたします。
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ホロライブ ロボ子さん 活動4周年記念 直筆サイン（※商品説明参照）
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当選品 浜辺美波さんサイン入りチェキ
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グッズ種類···ペンライト
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ジャンル···韓流/KPOP
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twice ペンライト CANDYBONG∞トレカ付きJYP JAPAN ONLINE STOREにて購入。新品未開封です。トレーディングカードは写真2枚目の中(ジヒョちゃん、チェヨンちゃん、ツウィちゃん)から、1枚ご希望のものをお付けいたします。NiziU マユカちゃんのメッセージカードもご希望の場合はお付けいたします。コメント欄に希望をご記入ください。即購入OKです。グッズ種類···ペンライトジャンル···韓流/KPOP