週末限定1000円引き!!

照射回数残り 347055

アルコール除菌済

付属品は全て揃っております。

製造番号は、保証書、箱に記載があります。

YA-MAN(ヤーマン)の美顔器です!

59800円で購入

エステ級の最新美容機器

業務用脱毛機メーカーがエステサロン監修のもと、全力で開発した総合光美容機「BiiTo2」(ビートツー)。

現場から届いたお肌のお悩みに対して、開発を重ね、お肌のトータルケア美容器としてお使いいただける機能を搭載。

ムダ毛ケアだけではなく、肌荒れ予防など、プロクオリティの全身美肌ケアが自宅で簡単に行えます。

3種の専用フィルター、女性、男性、子供用の3種のモードからお好みのセッティングが可能。

安全に肌内部(角質層)まで光を届ける業務用で採用されているTHR方式をベースに開発。

肌表面ではなく肌内部で熱が広がるため肌表面への刺激は少な目。

1台で細い毛から太く濃い剛毛まで全身ケアが可能です。

もちろんVIOまで安心してお手入れいただけます。

光美容機 男女兼用 脇 ワキ Vライン 除毛 全身脱毛 光脱毛器 脱毛器具 レディース メンズ ヒゲ vio 業務用脱毛機メーカー ビートツークール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

週末限定1000円引き!!BiiTo2 BIITO2デラックスセット GOLD照射回数残り 347055アルコール除菌済付属品は全て揃っております。製造番号は、保証書、箱に記載があります。59800円で購入エステ級の最新美容機器業務用脱毛機メーカーがエステサロン監修のもと、全力で開発した総合光美容機「BiiTo2」(ビートツー)。現場から届いたお肌のお悩みに対して、開発を重ね、お肌のトータルケア美容器としてお使いいただける機能を搭載。ムダ毛ケアだけではなく、肌荒れ予防など、プロクオリティの全身美肌ケアが自宅で簡単に行えます。3種の専用フィルター、女性、男性、子供用の3種のモードからお好みのセッティングが可能。安全に肌内部(角質層)まで光を届ける業務用で採用されているTHR方式をベースに開発。肌表面ではなく肌内部で熱が広がるため肌表面への刺激は少な目。1台で細い毛から太く濃い剛毛まで全身ケアが可能です。もちろんVIOまで安心してお手入れいただけます。 光美容機 男女兼用 脇 ワキ Vライン 除毛 全身脱毛 光脱毛器 脱毛器具 レディース メンズ ヒゲ vio 業務用脱毛機メーカー ビートツークール#業務用脱毛機#家庭用脱毛機#美容器##光総合美容器#ビートツー#ビート2#脱毛器#ビートツーデラックス#ビートツーデラックスセット#NBS

