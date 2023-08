AIR VAPORMAX FLYKNIT

エア ヴェイパーマックス フライニット ホワイト US10

セカストにて購入。税込 30,000円ほどでした。

タグ付き。替えのシューレース付き。

若干の経年劣化は見受けられますが、特筆するようなダメージはありません。

ソールの状態も比較的良好です。

全ての画像もご確認の上ご購入ください。

※購入前後のコメント不要です。即購入OKです。

#NIKE

#OFFWHITE

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド オフホワイト 商品の状態 やや傷や汚れあり

