⚫︎商品名

シュプリーム / supreme

ワンポイントロゴ ロンT 長袖Tシャツ

⚫︎サイズ

L

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→74

肩幅→52

身幅→60

袖丈→66

⚫︎カラー

黒 / ブラック

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

美品

☆他のロンTもよかったらご覧下さい☆

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#田舎の古着SHOP_ロンT

管理番号 686

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

