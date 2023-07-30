【2022正規激安】 NIGEL CABOURN ナイジェルケーボン　リネンテーラードジャケット テーラードジャケット

インディゴ色のナイジェルケーボンのリネンジャケットです。

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ISAIA テーラードジャケットGregoryグレゴリー カシミヤ混 50XL

本体 麻100%

ナンバーナイン ドッキングジャケット 05AW ハイスト期

別布 コットン100%

COMMON/DIVISOR RHOMBUS 変形ジャケット



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個人的には、カーキのカーゴパンツに合わせるとカッコイイかなって思います(^^)

NEIL BARRETT ニールバレット テーラード ジャケット



Yohji Yamamoto POUR HOMME 2006SSロングジャケット

インディゴ色なので、何にでも合わせやすいと思いますが。

No.836 VINTAGE 古着 アウター ジャケット ブルゾン ボタニカル柄



J.PRESS 金ボタン ブレザー ジャケット 3つボタン段返り アイビー A5

特に目立った汚れ、破れ、色褪せも無く、コンディションは悪くないと思います。

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素人検品ですので、小さな見落としがあるかもしれませんので、中古品という事をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

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身幅 約50cm

LARDINI×Loro Piana ウール モヘア 絹 ジャケット 44

着丈 約67cm（エリは含まず）

★ディーゼル★ジャケット★ブラックゴールド★

肩幅 約42cm

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袖丈 約60cm

LARDINI ラルディーニ ジャケット サイズ46



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素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

COMME des GARCONSジャケット



COMME des GARCONS HOMME PLUS 22aw 縮絨

発送時、小さく畳んで梱包致しますので、畳みジワができる事をご了承下さい。

ヨウジヤマモト フラワー牡丹ジャケット



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カラー···ブルー

レオパードジャケット COMME des GARCONS HOMME PLUS

柄・デザイン···無地

クルニ cullni セットアップ グレージュ studious ジャケット

素材···麻

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アウター形···シングル

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フード···フードなし

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季節感···春、夏、秋

カナダ製 BROOKS BROTHERS ロロピアーナ生地2Bブレザー



定価13,7万円 ラルディーニ ジャケット ヘリンボーン柄 最新タグ GREY



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インディゴ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナイジェルケーボン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

インディゴ色のナイジェルケーボンのリネンジャケットです。本体 麻100%別布 コットン100%個人的には、カーキのカーゴパンツに合わせるとカッコイイかなって思います(^^)インディゴ色なので、何にでも合わせやすいと思いますが。特に目立った汚れ、破れ、色褪せも無く、コンディションは悪くないと思います。素人検品ですので、小さな見落としがあるかもしれませんので、中古品という事をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。身幅 約50cm着丈 約67cm（エリは含まず）肩幅 約42cm袖丈 約60cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。発送時、小さく畳んで梱包致しますので、畳みジワができる事をご了承下さい。カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···麻アウター形···シングルフード···フードなし季節感···春、夏、秋麻リネンテーラードジャケットインディゴ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナイジェルケーボン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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