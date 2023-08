《RE DONE》 リダンLevi’s リーバイス ストレッチ クロップド ハイライズ デニム です。

リーバイスのヴィンテージデニムをカスタム展開するブランド。

リーバイス社から正式ルートで、ヴィンテージデニムの加工を唯一認可されたブランド。

一本一本手作業で縫製、同じものが存在しないのも魅力。

ヴィンテージデニムの味わいと、現代的なシルエットが共存。

新品未使用 タグ付き

商品コード : 189-3WHRAC

定価 25,000円

アメリカ製

●色:BLACK(黒)

●サイズ:タグ表記 24サイズ

ウェスト部幅:30cm(平置き)

着丈:99cm

股下:68cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。

必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。

●素材

表地:コットン 100%

●状態

新品未使用でタグ付きの正規品です。

汚れ、ほつれ等はありません。

タグにシールを剥がしたあとがあります。

●発送方法

発送はらくらくメルカリ便で行います。

●その他、注意事項

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。

神経質な方は入札しないでください。

値下げ交渉は金額によって考えたいと思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リダン 商品の状態 新品、未使用

