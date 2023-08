【2020SS】

爽やかなストライプ柄のシャツワンピース。

細番手の糸のブロード生地を使用した、VERMEIL par iena別注素材。

日本に数台しかないションヘル織機でゆっくり時間をかけて織った拘りのシャツ地です。

薄手ながら膨らみがあり、ワッシャーのような風合いに仕上げています。

透け感が気にならずマキシ丈のAラインでさらりと着やすい一枚。

ご自宅で手洗い可能なのでデイリーに活躍します。

裾は前後で高低差をつけているので、ヒールはもちろんハイカットのスニーカーやボリュームサンダルにもマッチします。

1度のみの着用で美品です☆

定価42,900円

サイズ フリー

身幅約58㎝

着丈 前:約115㎝ 後ろ:約125㎝

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェルメイユパーイエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【2020SS】VERMEIL par ienaヴェルメイユパーイエナ爽やかなストライプ柄のシャツワンピース。細番手の糸のブロード生地を使用した、VERMEIL par iena別注素材。日本に数台しかないションヘル織機でゆっくり時間をかけて織った拘りのシャツ地です。薄手ながら膨らみがあり、ワッシャーのような風合いに仕上げています。透け感が気にならずマキシ丈のAラインでさらりと着やすい一枚。ご自宅で手洗い可能なのでデイリーに活躍します。裾は前後で高低差をつけているので、ヒールはもちろんハイカットのスニーカーやボリュームサンダルにもマッチします。1度のみの着用で美品です☆定価42,900円サイズ フリー身幅約58㎝着丈 前:約115㎝ 後ろ:約125㎝ZARAヨリ yoriマチャットohgaユナイテッドアローズイエナセオリー ミラオーウェン ナノユニバースルミノアLe minor エリンビームス ヴェルメイユパーイエナVERMEIL par ienaジャーナルスタンダードセシリーバンセンマックスマーラマディソンブループラージュロンハーマンドゥーズィエムクラストゥモローランド イエナSHIPSスピック&スパンDrawer ドゥロワーDeuxieme ClasseドゥーズィエムクラスギャルリーヴィーGypsohila 田中彩子ドレステリアアパルトモンIENAvermeil par ienaENFOLD

