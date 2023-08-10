2022年レディースファッション福袋 富士フイルム XF35mmF1.4 R その他

フジフイルム FUJIFILM XF35mm F1.4 R

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箱付き Canon EF40mm F2.8 STM



ボッシュ レーザー距離計 GLM150CJ3 アルミ三脚(BT150)セット



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2022年12月にフジヤカメラで新品同様品にて購入しました。

DJI RONIN-SC PRO コンボ

購入後すぐにレンズフィルターを使用、防湿庫で保管しています。

OLYMPUS オリンパス μ mju ミュー ZOOM 115

レンズ本体の外装に目立つ傷はなく、レンズ内部に大きなチリなどありません。コンディションの良い個体だと思います。

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ピントリング、絞りリングも綺麗です。

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動作チェック確認済み、問題なくお使いいただけます。

ハスキー Husky 3段 分離型



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レンズフードには多少の傷、使用感があります。（写真をご確認ください）

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ニコンAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

付属品：

KANI Premium Soft GND 0.9 100×150mm

角型フード

dji RSC2 動作確認済み

フードキャップ

【最終値下げ】360PrecisionAtomeSigma8mmf3.5 GTP

レンズキャップ

Benro MSDPL46C SupaDupa 一脚 レベリングパンヘッド付き

リアキャップ

ポラロイドカメラ1000



SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS SONY FE用



nisi m75 advanced kit アドバンスド キット

・中古品という事を御認識頂きご検討をお願いいたします。

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OLYMPUS 望遠レンズ75-300mm

・ゆうゆうメルカリ便にて丁寧な梱包・発送を心がけております。

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フジフイルム FUJIFILM XF35mm F1.4 R★販売手数料還元キャンペーン期間中につき、一週間限定の価格になります。よろしくお願いいたします。2022年12月にフジヤカメラで新品同様品にて購入しました。購入後すぐにレンズフィルターを使用、防湿庫で保管しています。レンズ本体の外装に目立つ傷はなく、レンズ内部に大きなチリなどありません。コンディションの良い個体だと思います。ピントリング、絞りリングも綺麗です。動作チェック確認済み、問題なくお使いいただけます。レンズフードには多少の傷、使用感があります。（写真をご確認ください）付属品：角型フードフードキャップレンズキャップリアキャップ・中古品という事を御認識頂きご検討をお願いいたします。・コメントやりとり中でも先に購入された方優先となります。・ゆうゆうメルカリ便にて丁寧な梱包・発送を心がけております。

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