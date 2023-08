AF−S Nikkor 16−35mm F4G ED VRです。

パナソニック望遠ズームレンズ マイクロフォーサーズ用 ルミックス45-150mm



美品 トキナー AT-X 116 PRO SD 11-16 2.8 DX EF用

24-70mmを買ったら出番があまり無くなってしまったので出品しました。

Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC EFマウント



AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED

風景写真の広角が好きな方や、室内撮りが多い方は重宝するレンズかと思います。

【動作確認済】Canon EF-S 55-250㎜ 4-5.6 IS Ⅱ



AiAFズームニッコール80-200mmf2.8D ED〈NEW〉

使用に際し特に問題はありませんが、それなりの使用感はあります。

495 Canon zoom lens EF 28-135mm 動作未確認

出品前に試写しましたが、気になるホコリの混入や、動作に問題はありませんでした。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

AF−S Nikkor 16−35mm F4G ED VRです。24-70mmを買ったら出番があまり無くなってしまったので出品しました。風景写真の広角が好きな方や、室内撮りが多い方は重宝するレンズかと思います。使用に際し特に問題はありませんが、それなりの使用感はあります。出品前に試写しましたが、気になるホコリの混入や、動作に問題はありませんでした。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0Nikon Z 24-70mm f/4 S-Line6月29限定価格♪【美品】OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm RCanon EOS 50D 本体・レンズ3本・アクセサリセット