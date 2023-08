【冬バーゲン★特別送料無料！】 ツルバイマイコ　プリーツスカート ロングスカート

ツルバイマリコオイカワ

プリーツスカート

アイボリー 白 ホワイト

サイズ34

購入後子供がまだ小さく汚れるのがこわくて着れていませんでした

今後も着る機会がなさそうなので、綺麗なうちにどなたか着ていただければと思います

自宅ほかんでしたが吊るして保管していましたのでプリーツの折れなどはないと思います

汚れがついていないか確認してありますが、自宅保管である旨ご理解いただきご購入お願いいたします

カラー···ホワイト

シルエット···プリーツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 新品、未使用

