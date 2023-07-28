格安即決 【期間限定★高機能Corei5★爆速SSD★メモリ8GB】東芝ノート R63/B ノートPC

|商品の状態
|やや傷や汚れあり
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
38分钟前
b5bbcf80
1167
東芝 合金鋳造 13.3型ノート DynaBook R63/第六世代Core-i5/DDR4 RAM:8GB/SSD:256GB/Windows11 Pro/HDMI 4K出力/5.8Ghz無線LAN(整備済み品)
東芝 合金鋳造 13.3型ノート DynaBook R63/第六世代Core-i5/DDR4 RAM:8GB/SSD:256GB/Windows11 Pro/HDMI 4K出力/5.8Ghz無線LAN(整備済み品)
フルHD 東芝 dynabook R63/H Core i5 8250U M.2SSD256G メモリ8GB Webカメラ Wi-Fi Bluetooth Windows11
フルHD 薄型・軽量 Windows11 東芝 dynabook R63/J Core i5 8250U M.2SSD256G メモリ8GB Webカメラ Wi-Fi Bluetooth
東芝 DynaBook R63/P 第五世代Core i5 8GBメモリ SSD128GB 正規版
13.3型 フルHD 中古ノートパソコン 東芝 dynabook R63/M Core i5 8250U M.2SSD256G メモリ8GB Webカメラ Wi-Fi Bluetooth Windows10
第8世代 Core i5 1.6GHz SSD256GB メモリ8GB 東芝 dynabook R63