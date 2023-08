※悶絶ロックTシャツ秘宝館にも掲載されています!

レディングフェスティバル(Reading Festivals)は、イギリスのレディング(Reading Borough)で毎年8月末に行われる野外ロック・フェスティバル。通常では金曜日から日曜日に開催され共通チケットで参加できる。

1997年ラインナップ

Main stage

Reading Sunday

Metallica メタリカ

Terrorvision

Marilyn Manson マリリンマンソン

Bush

Dinosaur Jr. ダイナソーjr

3 Colours Red

Descendents

Dog Eat Dog

Feeder

Radish

The Verve

Audioweb

Asian Dub Foundation

Embrace

Subcircus

Bennet

Hurricane#1

Mogwai

Snug

Arnold

Toaster

Lower

日本人アーティストでは、1982年にBOWWOW(1987年にはVOWWOW名義でも出演)、1992年に少年ナイフ、1999年にコーネリアス、2004年にThe 5.6.7.8's、2013年、2014年、2016年にCrossfaith、2015年にBABYMETALとBo Ningen、2017年にONE OK ROCK、2018年にMAN WITH A MISSION マンウィズ(設定上は頭はオオカミ、身体は人間の生命体)が出演。

身幅59着丈(襟タグ付け根から計測)74

肩幅58袖丈22

多少の誤差はご了承ください。

丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)Hanes のシングルステッチです。

脇に小さなピンホールがありますがそれ以外はビンテージの割には状態は良いほうです。生地はしっかりとしています。

古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!No.23051-1

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

