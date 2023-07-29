【人気商品】 レッツノート12.1型CF-SV7 Win11 8GBメモリSSD256【訳あり ノートPC

Let’s note SV7 シルバー ［CF-SV7HD5VS］

TOSHIBA dynabook AZ25 ノート 15.6型

ブランド：Panasonic Let’s note Let's note SV

レッツノート12.1型CF-SV7 Win11 8GBメモリSSD256【訳あり



新品SSD256GB★最新Win11搭載/WEBカメラ/高速メモリ4G/オフィス

○累積使用時間は5430時間ほどですので 液晶は比較的きれいです。発色も良好。ただし中古ですので、細かな傷や色むらについてはあるものとして、購入検討ください。

Lenovo ノートパソコン office2016承認済み MOS試験勉強



dynabook T552 PT55236HBMWとCanon TS5030S

【難点あり】

送料無料 メモリ増設済 MacBookPro 13" MD101J/A

①キーボードの「DEL」キートップがはずれています。キートップを別途購入などしてください（キー自体は機能していますので、現状でも使用可能です）

LIFEBOOK U937/R Core i5 SSD LTE内蔵 軽量



新品同様MacBook Pro 2020 13" 2.3GHz 32GB 1TB

②ウェブカメラ認識不良。 パソコンに詳しい方であれば、認識させられるかもしれませんが 現状は認識できていません。 セキュリティ上カメラなしの方が良い方であれば、良い商品になるかと思います。

WIN11対応 GTX1650搭載 ゲーミングノート i7 16GB SSD



Surface Go3 64GB4GB office無し版かも タイプカバーつき

③天板に傷あり 状態は写真でご確認下さい

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その分、相場より安く出品しております

Lenovo IdeaPad Slim 360 【ほぼ未使用品】



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【商品説明】

Rush. 様専用

12.1型/1920×1200

【水没故障】MacBook Air (Retinaディスプレイ, 2020)

Windows 11 最新のOSです

Pavilion15-eh(ryzen7 5700u搭載ノートパソコン)

Intel Core i5-8250U

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第8世代インテル®のクアッドコア

ASUS Ryzen9 5900HX RTX3070 16GB

メモリ8GB

MacBook Air 2020 スペースグレイ 13インチ 上位グレード

SSD256GB

ThinkPad X260

AC充電器付属(パナソニック純正)

新品 office付き 富士通 FMV 15.6インチ ノートパソコン



Lenovo ThinkBook14 G3 Ryzen7 5700U

DVD光学ドライブは無いモデルです。

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【 RTX 3050Ti搭載】GIGABYTE G5 ゲーミングノートパソコン

2019年秋冬モデル

VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136T



Lenovo X1 Carbon Gen6 512GB/8GB/Office

【接続端子】

NEC ノートパソコンversapro VX-2 i5-8th 16GB

USB 3.1×3

ASUS ExpertBook B9 (14インチ軽量ノートパソコン)

USB 3.1 Type-C(Thunderbolt3兼用)×1

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VGA×1

2019年モデルPC i5/SSD512/Office2021/メモリ8/薄型

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MacBook Air 2020 13.3インチ スペースグレイ



m2pro Mac Book Pro 14inch 【2023】

【注意】

NEC lavia core i5

officeソフトの付属はありません

綺麗なノートパソコン Office201インストール NEC NS150A

リカバリーディスクはついていません

富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F112

取り扱い説明書もありません。写真に写っているものがすべてです

保証残有 GP66 i7 11800H 32GB SSD1TB RTX3080

写真に写らない傷がある場合がございます

[美品]Chromebook

中古機になりますので神経質な方の落札はご遠慮ください

メビウスノートPJ PC-PJ1-98(レトロPC)

修理、サポートは行っておりません。メーカーにお問い合わせ下さい

美品 MacBookPro2016スペースグレイ 13インチ

上記、下記をご熟読の上でご入札下さい

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

Let’s note SV7 シルバー ［CF-SV7HD5VS］ ブランド：Panasonic Let’s note Let's note SV○累積使用時間は5430時間ほどですので 液晶は比較的きれいです。発色も良好。ただし中古ですので、細かな傷や色むらについてはあるものとして、購入検討ください。【難点あり】①キーボードの「DEL」キートップがはずれています。キートップを別途購入などしてください（キー自体は機能していますので、現状でも使用可能です）②ウェブカメラ認識不良。 パソコンに詳しい方であれば、認識させられるかもしれませんが 現状は認識できていません。 セキュリティ上カメラなしの方が良い方であれば、良い商品になるかと思います。③天板に傷あり 状態は写真でご確認下さいその分、相場より安く出品しております【商品説明】12.1型/1920×1200Windows 11 最新のOSですIntel Core i5-8250U第8世代インテル®のクアッドコアメモリ8GBSSD256GBAC充電器付属(パナソニック純正)DVD光学ドライブは無いモデルです。2019年秋冬モデル【接続端子】USB 3.1×3USB 3.1 Type-C(Thunderbolt3兼用)×1VGA×1HDMI×1【注意】officeソフトの付属はありませんリカバリーディスクはついていません 取り扱い説明書もありません。写真に写っているものがすべてです写真に写らない傷がある場合がございます中古機になりますので神経質な方の落札はご遠慮ください修理、サポートは行っておりません。メーカーにお問い合わせ下さい上記、下記をご熟読の上でご入札下さい

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 傷や汚れあり

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