日本未発売モデルのNike Air more uptempo 720でございます。

NIKE ナイキ AIRJORDAN エアジョーダン14 レトロサンダー 黒黄

中古品の為小さなスレなどがありますが(写真6,7,8枚目)かなり綺麗な状態ではあります。

【Hender Scheme】 polar ブラック

着用回数は5回ほどだと思います。

NIKE カイリーインフィニティ ホワイトゴールド



【NIKE】 Nike Air Max 90 SE エアマックス90

サイズ:28.5センチ

via SANGACIO にゅ〜ず パンダ スニーカー

サイズ感としては通常のモアテンと同じで大丈夫だと思います。

W AIR JORDAN 3 RTR SE AWOK NRG 26cm



Air Jordan 1 High ’85 "Varsity Red"

中古品にご理解のある方のみのご購入よろしくお願いします。

ナイキ エアヴェイパーマックス プラス ホワイト



【imo様専用】コンバース チャックテイラー ct70ブラック



美品 クリスチャンルブタン スパイク ロースニーカー42



ナイキ エアフォース1 Off-White 新品

エアマックス720

80s コンバース CONVERSE ALL STAR HI 9H USA製

モアテン

NIKE LDVAPORWAFFLE MIX/SACAI DH9186 001

エアモアアップテンポ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

日本未発売モデルのNike Air more uptempo 720でございます。中古品の為小さなスレなどがありますが(写真6,7,8枚目)かなり綺麗な状態ではあります。着用回数は5回ほどだと思います。サイズ:28.5センチサイズ感としては通常のモアテンと同じで大丈夫だと思います。中古品にご理解のある方のみのご購入よろしくお願いします。エアマックス720モアテンエアモアアップテンポ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 ナイキ AIR FORCE 1 '07 HIGH エアフォース1 ステッチKiton キートン クロコダイル カーフレザースニーカー ブラック 6.5NIKE ダンク ハイ レトロ 26.5 美品NIKE BY YOU エアフォース1 パテントレザー ブラック/パープルヴァレンティノValentinoスニーカー(購入時の箱付)ズームスーパーフライエリート2Vans Vault WTAPS UA OG Era LX バンズ Wタップス28.5 ⚡TOKYO PETER HOUSE⚡様