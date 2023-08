日本最大級 山下達郎/ソフトリー＋竹内まりや/クワイエット・ライフ　LP2枚セット！ 邦楽

レコード断捨離の為、ストック品を出品します。

【商品説明】

アーティスト :山下達郎

タイトル :SOFTLY

リリース :2022年6月22日

型番 :WPJL-10155/6

発売元 :MOON ⁄ WARNER MUSIC JAPAN

【曲目】

side A

A1. フェニックス [2021 Version]

A2. LOVE'S ON FIRE

A3. ミライのテーマ

A4. RECIPE

side.B

B1. CHEER UP! THE SUMMER

B2. 人力飛行機

B3. うたのきしゃ

side C

C1. SHINING FROM THE INSIDE

C2. LEHUA, MY LOVE

C3. OPPRESSION BLUES

C4. コンポジション

side D

D1. YOU (ユー)

D2. ANGEL OF THE LIGHT

D3. 光と君へのレクイエム

D4. REBORN

アーティスト :竹内まりや

タイトル :Quiet Life(クワイエット・ライフ)

30周年記念盤

リリース :2022年8月31日

型番 :WPJL-10162

発売元 :MOON ⁄ WARNER MUSIC JAPAN

【曲目】

side A

01 家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)

02 マンハッタン・キス

03 Forever Friends

04 COOL DOWN

05 After Years

06 THE CHRISTMAS SONG

07 告白

08 コンビニ・ラヴァー

09 ロンサム・シーズン

10 幸せの探し方

11 シングル・アゲイン

12 Quiet Life

【発送方法】

メルカリ便(簡易梱包)

【参考内容】8

#大滝詠一 #ナイアガラ #松本隆 #鈴木茂 #細野晴臣 #山下達郎 #シュガーベイブ #はっぴいえんど #シティポップ #citypop #ティンパンアレー #YMO #吉田美奈子 #LP #EP #レコード #アナログ #CD #大瀧詠一 #竹内まりや #和モノ #和ブギー #和モノブギー #和レア・グルーヴ #大貫妙子 #坂本龍一 #sugerbabe #ハッピーエンド #大橋純子 #0264.0264

即購入OKです!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

山下達郎/ソフトリー+竹内まりや/クワイエット・ライフ LP2枚セット!