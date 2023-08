綿50%/麻50%

☆☆お得なフォロー割引をしていますのでご検討ください☆☆

割引きの詳細はプロフィール欄をご覧下さい。

#Kouland us_アイテム一覧

■ブランド名.y's yohji yamamoto

■サイズ:タグ表記 1サイズ

素人採寸 平置き 約 ウエスト43 股下54 裾幅32

■カラー : カーキ系

■状態:コンディションは良いです!気になる汚れなどはないと思います(^_^)!中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

※この商品は古着です。

細かな擦れ、汚れ、着用感などがある場合がございます。古着にご理解のある方のみご購入ください。

90s.スポーツミックスなどに決まる、オーバーサイズやビッグシルエットの古着を多数出品しております!ユニセックス、男女兼用のアイテムも出品しています。その他の商品も是非ご覧ください(^○^)!

パンツ丈···フルレングス

素材···麻

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

綿50%/麻50%☆☆お得なフォロー割引をしていますのでご検討ください☆☆ 割引きの詳細はプロフィール欄をご覧下さい。#Kouland us_アイテム一覧■ブランド名.y's yohji yamamoto■サイズ:タグ表記 1サイズ素人採寸 平置き 約 ウエスト43 股下54 裾幅32■カラー : カーキ系■状態:コンディションは良いです!気になる汚れなどはないと思います(^_^)!中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※この商品は古着です。 細かな擦れ、汚れ、着用感などがある場合がございます。古着にご理解のある方のみご購入ください。90s.スポーツミックスなどに決まる、オーバーサイズやビッグシルエットの古着を多数出品しております!ユニセックス、男女兼用のアイテムも出品しています。その他の商品も是非ご覧ください(^○^)!パンツ丈···フルレングス素材···麻季節感···春、夏、秋、冬

