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激安正規品 ポケモンカード VSTARユニバース　シュリンク付　 2BOX ポケモンカードゲーム

商品の説明

【シュリンク付】ポケモンカード VSTARユニバース 2BOX
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シュリンクは写真にて確認ください
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見返り　ピカチュウ　psa10
発送は
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ゆうパケットプラス専用箱
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新品未開封に付き返品は不可。
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過去に再シュリンク不可の方に
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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【シュリンク付】ポケモンカード VSTARユニバース 2BOXシュリンクは写真にて確認ください発送はゆうパケットプラス専用箱梱包して発送致します。新品未開封に付き返品は不可。過去に再シュリンク不可の方に購入頂いております。再シュリンク品ではありませんのでご安心ください。値引きは不可

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商品の状態新品、未使用

激安正規品 ポケモンカード VSTARユニバース　シュリンク付　 2BOX ポケモンカードゲーム

7分钟前

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¥16,250 ¥12,188

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