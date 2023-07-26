【未使用品】 ボリューム K18 2ct ダイヤモンドリング リング

エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リング

agete ダイヤモンド K10 リング9号



カルティエ ラブリング 47 1Pダイヤ YG

サイズ:14号

ハリーウィンストン トリスト・ツーロウ・バンドリング

重さ:6.5g

【中古品】希少！赤珊瑚指輪

刻印:K18/200

✨値下げ交渉OK 超超激レア✨グッチホースシュー シルバーゴールドコンビリング

巾1.8cm

ガーネット＆ダイヤモンドリング◎フランスアンティークリング



ポンテヴェキオ K18 ダイヤ1.08ct 10号 リング



HERMES LIMA 50 10号 リマ シルバー リング シェーヌダンクル

テーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨

カルティエ Ｃハート ダイヤ リング ７５０ 表記サイズ４９（９号）



SV天然南洋白蝶ピンク系 リング 12.06mm. #13

18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆

Sasha27様専用



THE KISS K10 PG ダイヤモンド リング 6号

幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。

K18PGピンクゴールド ルビー&ダイアモンド フルエタニティリング 8号



GUCCI指輪19号



PT900 ダイヤモンド ハーフエタニティーリング

完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。

スタージュエリー 0.21ダイヤモンド エンゲージ プラチナリング PT950

気に入って頂けた方に♡

アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー 11号



アレックスストリーター EYE RING



CHANEL シャネル シルバーリング

クリーニング済みです(^ ^)✧*。

【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG

自宅保管になります。

【美品】3石ツァボライト ダイヤモンド リング 1.05/0.10ct プラチナ

画像とは違うケースに入れてお送り致します。

極美品 PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング



♪美品 煌めくリング ダイヤ3粒 アガット 透かし柄 コットンレース 9号位



エルメス エシャペ PM 54 リング ピンクゴールド 750 金 指輪 ダイヤ



Dior 保証書付きWG750ロゴリング 約7号 ホワイトゴールド

#18金指輪

【美品】天然エメラルド ダイヤモンド 1.20ct 0.06ct プラチナ

#K18ダイヤモンドリング

ファインジュエリー！Pt900 サファイア ダイヤリング 5.23g M526

#ダイヤモンドリング

かわいい両側から♡キューピッド♡ 天然ダイヤ リング 18K YG

#ダイヤモンド2カラット

pt900 プラチナリング サイズ10.5号 ウェーブ

#18金ダイヤモンド

ブランイリス4連ゴールドリング美品12号

#ダイヤモンド指輪

マルジェラ 未使用 スクエア リング ゴールド シルバー XS 装飾

#イエローゴールドダイヤモンド

k18 18金 18k YG オープンハート ブラリング《12号》

#2ctダイヤモンドリング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リングサイズ:14号重さ:6.5g刻印:K18/200巾1.8cmテーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。気に入って頂けた方に♡クリーニング済みです(^ ^)✧*。自宅保管になります。画像とは違うケースに入れてお送り致します。#18金指輪#K18ダイヤモンドリング#ダイヤモンドリング#ダイヤモンド2カラット#18金ダイヤモンド#ダイヤモンド指輪#イエローゴールドダイヤモンド#2ctダイヤモンドリング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

本翡翠 高品質氷藍水リング 〜16★798 エルメス HERMES コリエドシアン #53 シルバー925 指輪カルティエ トリニティリング XS 51 11号 K18 スリーカラー ゴールド【新品仕上げ済 現行モデル】ポメラート ヌード マキシ オブシディアン【9154ポンテヴェキオ★ピンクサファイア ダイヤモンドリング