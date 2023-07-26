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【未使用品】 ボリューム K18 2ct ダイヤモンドリング リング

商品の説明

エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リング
agete ダイヤモンド K10 リング9号

カルティエ　ラブリング　47 1Pダイヤ　YG
サイズ:14号
ハリーウィンストン　トリスト・ツーロウ・バンドリング
重さ:6.5g
【中古品】希少！赤珊瑚指輪
刻印:K18/200
✨値下げ交渉OK 超超激レア✨グッチホースシュー　シルバーゴールドコンビリング
巾1.8cm
ガーネット＆ダイヤモンドリング◎フランスアンティークリング

ポンテヴェキオ　K18　ダイヤ1.08ct　10号　リング

HERMES LIMA 50 10号 リマ シルバー リング シェーヌダンクル
テーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨
カルティエ　Ｃハート　ダイヤ　リング　７５０　　表記サイズ４９（９号）

SV天然南洋白蝶ピンク系　リング　12.06mm. #13
18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆
Sasha27様専用

THE KISS K10 PG ダイヤモンド リング 6号
幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。
K18PGピンクゴールド　ルビー&ダイアモンド　フルエタニティリング　8号

GUCCI指輪19号

PT900 ダイヤモンド　ハーフエタニティーリング
完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。
スタージュエリー　0.21ダイヤモンド　エンゲージ　プラチナリング PT950
気に入って頂けた方に♡
アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー　11号

アレックスストリーター　EYE RING

CHANEL シャネル シルバーリング
クリーニング済みです(^ ^)✧*。
【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG
自宅保管になります。
【美品】3石ツァボライト　ダイヤモンド　リング　1.05/0.10ct　プラチナ
画像とは違うケースに入れてお送り致します。
極美品　PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング

♪美品　煌めくリング　ダイヤ3粒　アガット　透かし柄　コットンレース　9号位

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Dior 保証書付きWG750ロゴリング 約7号 ホワイトゴールド
#18金指輪
【美品】天然エメラルド　ダイヤモンド　1.20ct　0.06ct　プラチナ
#K18ダイヤモンドリング
ファインジュエリー！Pt900 サファイア ダイヤリング 5.23g M526
#ダイヤモンドリング
かわいい両側から♡キューピッド♡ 天然ダイヤ リング 18K YG
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#18金ダイヤモンド
ブランイリス4連ゴールドリング美品12号
#ダイヤモンド指輪
マルジェラ 未使用 スクエア リング ゴールド シルバー XS 装飾
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本翡翠　高品質氷藍水リング　〜16

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★798 エルメス　HERMES コリエドシアン　#53 シルバー925 指輪

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【新品仕上げ済 現行モデル】ポメラート ヌード マキシ オブシディアン【9154

ポンテヴェキオ★ピンクサファイア　ダイヤモンドリング
エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リングサイズ:14号重さ:6.5g刻印:K18/200巾1.8cmテーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。気に入って頂けた方に♡クリーニング済みです(^ ^)✧*。自宅保管になります。画像とは違うケースに入れてお送り致します。#18金指輪#K18ダイヤモンドリング#ダイヤモンドリング#ダイヤモンド2カラット#18金ダイヤモンド#ダイヤモンド指輪#イエローゴールドダイヤモンド#2ctダイヤモンドリング

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【未使用品】 ボリューム K18 2ct ダイヤモンドリング リング

50分钟前

【未使用品】 ボリューム K18 2ct ダイヤモンドリング リング

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