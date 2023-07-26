【未使用品】 ボリューム K18 2ct ダイヤモンドリング リング

エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リング
agete ダイヤモンド K10 リング9号
カルティエ ラブリング 47 1Pダイヤ YG
サイズ:14号
ハリーウィンストン トリスト・ツーロウ・バンドリング
重さ:6.5g
【中古品】希少！赤珊瑚指輪
刻印:K18/200
✨値下げ交渉OK 超超激レア✨グッチホースシュー シルバーゴールドコンビリング
巾1.8cm
ガーネット＆ダイヤモンドリング◎フランスアンティークリング
ポンテヴェキオ K18 ダイヤ1.08ct 10号 リング
HERMES LIMA 50 10号 リマ シルバー リング シェーヌダンクル
テーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨
カルティエ Ｃハート ダイヤ リング ７５０ 表記サイズ４９（９号）
SV天然南洋白蝶ピンク系 リング 12.06mm. #13
18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆
Sasha27様専用
THE KISS K10 PG ダイヤモンド リング 6号
幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。
K18PGピンクゴールド ルビー&ダイアモンド フルエタニティリング 8号
GUCCI指輪19号
PT900 ダイヤモンド ハーフエタニティーリング
完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。
スタージュエリー 0.21ダイヤモンド エンゲージ プラチナリング PT950
気に入って頂けた方に♡
アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー 11号
アレックスストリーター EYE RING
CHANEL シャネル シルバーリング
クリーニング済みです(^ ^)✧*。
【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG
自宅保管になります。
【美品】3石ツァボライト ダイヤモンド リング 1.05/0.10ct プラチナ
画像とは違うケースに入れてお送り致します。
極美品 PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング
♪美品 煌めくリング ダイヤ3粒 アガット 透かし柄 コットンレース 9号位
エルメス エシャペ PM 54 リング ピンクゴールド 750 金 指輪 ダイヤ
Dior 保証書付きWG750ロゴリング 約7号 ホワイトゴールド
#18金指輪
【美品】天然エメラルド ダイヤモンド 1.20ct 0.06ct プラチナ
#K18ダイヤモンドリング
ファインジュエリー！Pt900 サファイア ダイヤリング 5.23g M526
#ダイヤモンドリング
かわいい両側から♡キューピッド♡ 天然ダイヤ リング 18K YG
#ダイヤモンド2カラット
pt900 プラチナリング サイズ10.5号 ウェーブ
#18金ダイヤモンド
ブランイリス4連ゴールドリング美品12号
#ダイヤモンド指輪
マルジェラ 未使用 スクエア リング ゴールド シルバー XS 装飾
#イエローゴールドダイヤモンド
k18 18金 18k YG オープンハート ブラリング《12号》
#2ctダイヤモンドリング
本翡翠 高品質氷藍水リング 〜16
★798 エルメス HERMES コリエドシアン #53 シルバー925 指輪
カルティエ トリニティリング XS 51 11号 K18 スリーカラー ゴールド
【新品仕上げ済 現行モデル】ポメラート ヌード マキシ オブシディアン【9154
ポンテヴェキオ★ピンクサファイア ダイヤモンドリング
エレガント・ゴージャス K18 2ct ダイヤモンド リングサイズ:14号重さ:6.5g刻印:K18/200巾1.8cmテーパーとブリリアントカットのダイヤモンドがひしめく2カラットカラーレス無色透明ギラギラダイヤモンド✨18金好き且つダイヤモンド好きにはもってこいの1品です(❛ڡ❛)☆幅広でひっかかりも無く、お出かけやデイリーにオールマイティーに使用出来るデザインです。完全新品を求める方、神経質な方はご遠慮下さいませ。気に入って頂けた方に♡クリーニング済みです(^ ^)✧*。自宅保管になります。画像とは違うケースに入れてお送り致します。#18金指輪#K18ダイヤモンドリング#ダイヤモンドリング#ダイヤモンド2カラット#18金ダイヤモンド#ダイヤモンド指輪#イエローゴールドダイヤモンド#2ctダイヤモンドリング