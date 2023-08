極美品

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "ウォッシュドピンク

Yeezy Boost 350 V2 Zyon

イージー ブースト 350 V2 ザイオン

サイズ: 23.5

アディダス公式で当選し購入しました。

1回試着のみの新品です。

ソール部分もホームクリーニング済みです。

ソール部分が一部黄色くなっています。

箱はありません。

親子でお揃いで履こうと思ったので、他サイズも出品しています。

カラー···グレー

レア 抽選 お揃い

ペアルック 23.5㎝

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

極美品adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyonアディダス イージー ブースト 350 V2 ザイオンサイズ: 23.5アディダス公式で当選し購入しました。1回試着のみの新品です。ソール部分もホームクリーニング済みです。ソール部分が一部黄色くなっています。箱はありません。親子でお揃いで履こうと思ったので、他サイズも出品しています。カラー···グレーレア 抽選 お揃いペアルック 23.5㎝

