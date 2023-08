ARC'TERYX(アークテリクス)

MANTIS 26 DAYPACK(マンティス26・ディパック)

2023 Spring & Summer item

アークテリクス正規販売店

Beamsにて購入の国内正規品

新品未使用

カラー:Black

サイズ:26L

素材:本体ポリエステル100%

バックを潰さないように箱に入れてらくらくメルカリ便での

安心の匿名配送です

重さ: 840g

購入明細書(個人情報は切り取った)については、お品と一緒に発送可能です

マイナーチェンジされたNEWモデル

アップグレードされた定番バックパック

【デザイン】

・通気性に優れたバックパネルを持った汎用性の高いデイパックのMANTISシリーズがアップグレード

・パソコンや生活必需品の持ち運びに最適デザイン

・ロゴが白からゴールドに仕様変更

・内側にもロゴあり

・メイン収納内にも背面側にポケットを配置

【素材】

・ポリエステル素材によりナイロンよりハリコシがあり型くずれしません

・上部にオーガナイザーポケット

・両サイドにはボトル類を入れやすいメッシュ素材のポケットとドローコードが付属

・背中があたる背面はメッシュ素材で蒸れを軽減

【シルエット・サイズ】

・すっきりとしたデザインは毎日の街での使用から、デイハイキング等のアウトドアにも最適なパック

・容量が26Lの為、収納力抜群でたくさんのポケットが小物を整理して収納するのに便利

・開口部にドローブリッジ方式を採用したことで、大きなメインコンパートメント、整理が簡単な複数のポケット仕事の日にはノートパソコン、休みの日にはハイドレーションブラダーを収納できる、インターナルスリーブに簡単にアクセス可能

たばこすいません、ペットいません

素人保管ですので、その点ご理解の上ご購入下さい

完全を求められる方は店舗にてお買い求め下さい

カラー···ブラック

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、アウトドア/登山/キャンプ、ビジネス

容量···20〜29L

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

ARC'TERYX(アークテリクス)MANTIS 26 DAYPACK(マンティス26・ディパック)2023 Spring & Summer itemアークテリクス正規販売店Beamsにて購入の国内正規品新品未使用カラー:Blackサイズ:26L素材:本体ポリエステル100%バックを潰さないように箱に入れてらくらくメルカリ便での安心の匿名配送です重さ: 840g購入明細書(個人情報は切り取った)については、お品と一緒に発送可能ですマイナーチェンジされたNEWモデルアップグレードされた定番バックパック 【デザイン】・通気性に優れたバックパネルを持った汎用性の高いデイパックのMANTISシリーズがアップグレード ・パソコンや生活必需品の持ち運びに最適デザイン ・ロゴが白からゴールドに仕様変更 ・内側にもロゴあり ・メイン収納内にも背面側にポケットを配置 【素材】・ポリエステル素材によりナイロンよりハリコシがあり型くずれしません・上部にオーガナイザーポケット ・両サイドにはボトル類を入れやすいメッシュ素材のポケットとドローコードが付属 ・背中があたる背面はメッシュ素材で蒸れを軽減 【シルエット・サイズ】・すっきりとしたデザインは毎日の街での使用から、デイハイキング等のアウトドアにも最適なパック ・容量が26Lの為、収納力抜群でたくさんのポケットが小物を整理して収納するのに便利 ・開口部にドローブリッジ方式を採用したことで、大きなメインコンパートメント、整理が簡単な複数のポケット仕事の日にはノートパソコン、休みの日にはハイドレーションブラダーを収納できる、インターナルスリーブに簡単にアクセス可能たばこすいません、ペットいません素人保管ですので、その点ご理解の上ご購入下さい完全を求められる方は店舗にてお買い求め下さいカラー···ブラックシーン/種類···タウンユース(普段使い)、アウトドア/登山/キャンプ、ビジネス容量···20〜29L

