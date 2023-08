全品送料無料

yukiemon ブーケプルオーバー 新品未使用 ノベルティ付き

全品匿名配送

・フォロー割引

・まとめ割引

・リピート割引

◯商品説明

FENDIのTシャツです!

ズッカ柄のビッグプリントが印象的な一着^ ^

汚れらシミなどなく、美品です(^^)

ストレッチが効いていて着心地抜群です!!

FENDI

フェンディ

ズッカ

美品

イタリア製

半袖

Tシャツ

黒

ストレッチ

38 M

◯サイズ

表記:38(M相当)

実寸:

・肩幅 33.5cm

・身幅 41cm

・着丈 59cm

・袖丈 17cm

◯商品の状態

・A

A:使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B:多少使用感はあるが、汚れやシミもなし

C:多少使用感はあり、汚れやシミが少しある

D:使用感があり、汚れやシミが目立つ

E:使用感があり、大きな汚れや破れあり

◯色

・ 黒 ブラック

———————————

お得な割引実施中です!

~フォロー割引~

◯フォロー割引金額

〜2,999円 ➡︎ 100円OFF

〜5,999円 ➡︎ 200円OFF

〜8,999円 ➡︎ 300円OFF

9,000円〜 ➡︎ 500円OFF

~まとめ割引~

購入数に応じた割引をいたします。

———————————

※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。

※メルカリはあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。

※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。

その他の商品はコチラ↓

#古着屋oldrusty

#oldrustyのTシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

